Massacre à la tronçonneuse (Netflix) : cette image flippante que vous n'aviez pas vue

Le nouveau film "Massacre à la tronçonneuse" est disponible sur Netflix. Il s'agit de la suite directe du film de Tobe Hooper sorti en 1974. On retrouve le célèbre Leatherface avec son masque en chair humaine. Mais aviez-vous remarqué sa première apparition au début du film ?

Massacre à la tronçonneuse : Leatherface revient

Pour ce nouveau film de la saga Massacre à la tronçonneuse, Leatherface a trouvé refuge sur Netflix. En effet, ce long-métrage réalisé par David Blue Garcia a été co-produit par le géant du streaming. À la manière de la nouvelle trilogie Halloween de David Gordon Green, il se présente comme la suite directe du chef-d'oeuvre de Tobe Hooper sorti en 1974 et ignore donc tous les autres films de la saga.

Massacre à la tronçonneuse © Netflix

Dans ce nouveau film disponible sur Netflix depuis le 18 février dernier, on découvre que Leatherface a passé le reste de son existence dans un orphelinat, avec sa mère d'adoption. Mais elle décède accidentellement et ce dernier cherche à la venger. Sa nouvelle cible ? Un groupe de jeunes adultes venu faire de la prospection immobilière dans la ville, qu'il juge responsable de la mort de sa mère adoptive.

Une apparition de Leatherface bien cachée

Lorsque le groupe de jeunes débarque dans la ville fantôme d'Harlow, ils décident de visiter l'ancien orphelinat qu'ils pensent vide. Mais l'ancienne propriétaire y vit toujours. Il s'agit de la mère adoptive de Leatherface. C'est dans ses murs que le tueur masqué apparaît pour la première fois. Mais vous avez probablement raté sa première apparition. Sans son masque.

En effet, à environ 10'58, lorsque Dante (Jacob Latimore) visite la sinistre bâtisse, on peut voir dans l'obscurité Leatherface, assis dans un fauteuil à gauche de l'écran. En augmentant la luminosité de l'image, on devine ses traits plus distinctement :

Capture d'écran Massacre à la tronçonneuse © Netflix

Dans des images tirées des coulisses, on pouvait découvrir l'acteur Mark Burnham sans le masque de Leatherface.

Une première apparition bien calme, comparée au déchaînement de violence du reste du film. Il s'agit, de loin, du film de la saga Massacre à la tronçonneuse le plus gore et brutal.