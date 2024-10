20 ans après, ce film épique avec Russell Crowe pourrait avoir un préquel

Prêts à repartir en mer pour une aventure épique ? Du côté de 20th Century Studios, un prequel de l'inoubliable "Master and Commander", avec un grand rôle de Russell Crowe", fait partie des projets en chantier et il ne manque pas grand chose pour lancer le tournage...

La période glorieuse de Russell Crowe

Fin des années 1990, l'acteur australien Russell Crowe se révèle au grand public avec L.A. Confidential et Révélations. Il confirme ensuite rapidement au plus haut niveau et devient une star planétaire en 2000 avec Gladiator. À partir de là, il connaît une décennie prolifique avec notamment Un homme d'exception, Master and Commander : De l'autre côté du monde, 3h10 pour Yuma, American Gangster, Jeux de pouvoir et Robin des Bois.

Master and Commander ©20th Century Fox

Plusieurs de ces films ont marqué le public et, hormis Gladiator, celui qui a particulièrement retenu l'attention des spectateurs apparaît être Master and Commander : De l'autre côté du monde, réalisé par Peter Weir et sorti en 2003. Ce film en costumes raconte, sur un mode épique balancé par un récit touchant de camaraderie et d'amitié, le quotidien d'un navire de la Royal Navy lancé à la poursuite d'un navire français dans l'océan Pacifique, au début du 19e siècle.

Un prequel pour Master and Commander

Acclamé par la critique, nommé 10 fois aux Oscars 2004, Master and Commander est porté par Russell Crowe, dans le rôle du capitaine Jack Aubrey, et par Paul Bettany dans le rôle de son ami, le chirurgien de l'équipage et naturaliste Stephen Maturin. Et comme confirmé dans une interview accordée à The Hollywood Reporter par Steve Asbell, patron de 20th Century Studios, un prequel est en développement.

J'essaye de toutes mes forces (de produire ce prequel, ndlr). C'est le premier film sur lequel j'ai travaillé à la Fox, il y a 20 ans. On a un super scénario. Il nous faut juste le bon réalisateur.

Une excellente nouvelle donc, pour un film qui replongerait le public dans le monde maritime du 19e siècle conté dans les romans Les Aubreyades de Patrick O'Brian, dont le film de 2003 est une adaptation. Mais petite déception, il n'y a a priori aucune chance d'y retrouver Peter Weir derrière la caméra. Ce dernier a en effet pris sa retraite en 2011, après plusieurs expériences qui l'ont déçu et blessé. Dont celle de Master and Commander, où sa relation avec Russell Crowe avait été très compliquée...