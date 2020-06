Matrix 4 contiendra des cascades « absolument folles » selon Chad Stahelski

Chad Stahelski, l’ancien cascadeur de la trilogie originale des Wachowski, a évoqué les cascades de "Matrix 4", un élément important de la saga. Il a promis que la réalisatrice du film a prévu des séquences incroyables qui viendront servir l’intrigue du film.

Dans un précédent article, nous vous parlions de l’implication de Chad Stahelski et David Leitch, les créateurs des films John Wick, dans Matrix 4. Les deux ex-cascadeurs et désormais cinéastes interviendront pour aider Lana Wachowski à réaliser les cascades du film. Stahelski et Leitch étaient déjà de l'aventure pour la trilogie originale Matrix. Ils faisaient partie de l’équipe de cascadeurs des longs-métrages, et le premier était même la doublure de Keanu Reeves.

Dans une interview pour The Hollywood Reporter, Chad Stahelski a teasé des cascades incroyables dans le film. Il a évoqué ce que la réalisatrice compte faire et ce qu’elle a décrit à Stahelski et Leitch lorsqu’elle leur a expliqué les cascades qu’elle imaginait :

Elle vient avec une idée. Elle vient avec une scène. Elle vient avec "Voilà le personnage. Voilà ce qu’il se passe. Voilà le conflit. Voilà où j’ai besoin qu’il soit émotionnellement ou psychologiquement au niveau de l’intrigue à la fin de cette séquence. Qu’est-ce que vous avez dans votre arsenal pour rendre la scène absolument folle ?"

Voilà qui devrait donc augmenter l’attente des fans pour le film. Les cascades étaient un élément important de la trilogie originale, et les fans attendent avec impatience de voir ce que la réalisatrice a prévu à ce niveau. On verra si elle parvient à innover en proposant des cascades au niveau de celles déjà vues dans la saga.

Stahelski promet de nouveau que les fans aimeront Matrix 4

Stahelski a aussi tenu à rassurer les fans sur le prochain film de la saga. Reprendre une série de films après plusieurs années peut s’avérer être une mauvaise idée et, comme il l’avait déjà fait précédemment, l’ex-cascadeur a promis aux fans qu’ils aimeront ce que Wachowski a prévu pour Matrix 4 :

Si vous aimez la trilogie Matrix, vous allez adorer ce qu’elle est en train de faire car elle est brillante et cool et comprend ce que les fans veulent voir.

On ne sait encore rien de l’intrigue du film. En revanche, les principaux membres de la distribution sont connus. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss retrouveront leurs rôles de Néo et Trinity. Jada Pinkett-Smith et Lambert Wilson rejoueront aussi Niobe et le Mérovigien. Laurence Fishburne ne reviendra par contre pas en Morpheus.

Du côté des nouveaux venus, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick et Ellen Hollman feront tous leur début dans la saga, dans des rôles encore inconnus. Enfin, Yahya Abdul-Mateen II sera également présent au générique. Il se murmure qu’il pourrait jouer une version plus jeune du personnage de Morpheus, ce qui impliquerait un retour dans le passé dans l’intrigue du film. Mais cela ne reste pour l’instant qu’une rumeur, et il faudra attendre pour savoir si elle se vérifie.

La sortie de Matrix 4 est fixée au 19 mai 2021.