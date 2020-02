Matrix 4 : Ellen Hollman (Spartacus) rejoint le casting

Vous avez aimé ? Partagez :

Il n’était fondamentalement pas nécessaire, mais puisqu’il va voir le jour, autant s’y intéresser de près à ce « Matrix 4 ». Le tournage a commencé depuis plusieurs jours à San Francisco et le casting continue de se former avec l’arrivée d’Ellen Hollman à bord, une actrice vue dans « Spartacus. »

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson ainsi que Jada Pinkett Smith se sont déjà illustrés dans les précédents films et ils ont été convoqués pour Matrix 4. Lana Wachowski, de retour sans sa frangine, avait besoin de renouveler aussi sa distribution et a majoritairement pioché du côté du petit écran. Plusieurs acteurs de Sense 8 vont participer au projet (Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Brian J.Smith) et d’autres qui sont davantage connus pour des rôles sur le petit que le grand écran : Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff et Priyanka Chopra.

Un guerrière de Spartacus dans Matrix 4

Cette tendance ne s’inverse pas avec l’arrivée d’Ellen Hollman ! L’actrice américaine de 36 ans n’a pas des faits d’armes particulièrement notables à son actif. On a pu la voir dans quelques séries, dont la violente Spartacus. Elle incarnait dedans Saxa et a prouvé qu’elle savait se débrouiller quand il s’agissait de se battre. Comme d’habitude concernant Matrix 4, on ne sait rien de rien sur la nature de son rôle. Le scénario est gardé précieusement à l’abri de nos regards indiscrets. Mais cette arrivée de recrues ne permettra pas à tout le monde de disposer d’un rôle important dans le cadre de l’intrigue. Certains auront un temps limité à l’écran et il se pourrait que ce soit justement le cas pour Ellen Hollman.

Le tournage de Matrix 4 progresse à son rythme en plein milieu de San Francisco, ce qui permet de découvrir parfois des images diffusées par des amateurs sur les réseaux sociaux. On a notamment pu admirer Neo et Trinity en action, puis quelques passages très mouvementés (dont une fusillade avec un hélicoptère).

Bien malin est celui qui peut prédire ce que ce quatrième opus va raconter, après tout ce qui a été fait dans la trilogie. Comment Neo va-t-il retomber dans la matrice ? Trinity est de retour mais par quel moyen ? Les questions fusent dans notre esprit mais dans l’immédiat il n’a rien d’autre à faire que d’accorder notre confiance à Lana Wachowski, Aleksandar Hemon et David Mitchell qui ont dessiné à six mains cette intrigue. Il faut s’armer d’un peu de patience avant de tout découvrir, puisque Matrix 4 arrive en France le 19 mai 2021.