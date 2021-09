Matrix 4 : pourquoi Neo ne reconnaît pas Trinity dans la bande-annonce du film ?

La bande-annonce de « Matrix Resurrections » vient de sortir sur le net. Et ce trailer a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais une question demeure : pourquoi Neo et Trinity ne se reconnaissent pas lorsqu'ils se rencontrent ?

Matrix 4 : grosse attente pour les fans

Le premier opus de la saga Matrix est considéré par beaucoup comme un énorme chef-d’œuvre. En 1999, Lana Wachowski et Lilly Washowski signent l'un des plus grands films de science-fiction de la décennie. Porté par Keanu Reeves, Laurence Fishburne ou encore Carrie-Anne Moss, Matrix rencontre un succès monstrueux. Il faut dire que le duo offre un film de science-fiction ambitieux, qui dépeint une société alternative où chaque individu est contrôlé par la Matrice, et n'a finalement aucun libre arbitre. À l'époque, le long-métrage remporte quatre Oscars (Meilleur son, Meilleur montage, Meilleur montage sonore et Meilleurs effets visuels). Du côté du box-office, Matrix rapporte plus de 466 millions de dollars de recettes pour un budget de 63 millions.

Neo (Keanu Reeves) - Matrix Resurrections ©Warner Bros

Face à ce triomphe, la Warner décide de produire deux suites, qui sortent toutes les deux en 2003. Matrix Reloaded et Matrix Revolutions rapportent plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office. Presque vingt ans après, Lana Wachowski, qui opère cette fois en solo, décide de réaliser un quatrième opus : Matrix Resurrections. Pour l'occasion, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont de retour devant la caméra, Yahya Abdul-Mateen II prend la place de Laurence Fishburne dans la peau de Morpheus, tandis que Neil Patrick Harris rejoint la franchise. L’œuvre est attendue pour le 15 décembre 2021.

Une bande-annonce qui soulève de nombreuses questions

La Warner a dévoilé hier 9 septembre la première bande-annonce de Matrix Resurrections. Des images superbes et très excitantes qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Ceux qui ont vu les trois premiers films savent que Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss) entretiennent une étroite relation, et finissent par se connaître sur le bout des doigts. Pourtant, dans la bande-annonce de Matrix Resurrections, les deux protagonistes semblent avoir oublié leur passé commun. Ils ne se reconnaissent pas lorsqu'ils se croisent dans un restaurant.

Le trailer suggère que les deux héros ont eu leur mémoire effacée. Seule une réplique fait référence à leur passé lorsque Trinity demande à Neo s'ils ne se sont pas déjà croisés. Et il y a une théorie assez simple pour expliquer cet état des choses.

Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) - Matrix Resurrections ©Warner Bros

Dans le premier Matrix, Morpheus propose à Neo deux pilules. Les fameuses pilules rouge et bleue. La bleue lui permet d'effacer sa mémoire et de continuer à vivre comme si de rien n'était dans la matrice tandis que la rouge lui permet de libérer son esprit et de voir réellement le monde qui l'entoure. Évidemment, le protagoniste choisit la pilule rouge, postulat de départ de ses aventures démentielles. Finalement, les sœurs Wachowski n'ont jamais réellement développé les pilules bleues.

Matrix Resurrections sera donc le premier volet de la franchise à aborder le fonctionnement de ces médicaments bleus. Dans la bande-annonce, Neo semble prendre régulièrement une quantité assez élevée de pilules bleues. Ce qui insinue que Neo préfère rester dans la matrice et qu'il prend ce traitement pour garder son esprit sous contrôle. Bien que la raison de cette dépendance aux pilules bleues ne soit pas encore connue, il semble assez évident que celles-ci sont prescrites par le personnage de Neil Patric Harris, visiblement psychologue de Neo. De cette façon, il est fort probable que les souvenirs de Neo aient été occultés, de même que ceux de Trinity. Logiquement, les deux personnages vont devoir s'affranchir de ce contrôle médicamenteux pour redevenir les héros badass des premiers films. Réponse cet hiver !