Matrix 4 : une bande-annonce impressionnante enfin dévoilée !

"Matrix 4" est peut-être le film le plus attendu de cette fin d'année 2021. Il se laisse enfin entrevoir avec une bande-annonce impressionnante qui promet un spectacle unique.

Matrix 4, la résurrection d’une saga époustouflante

C’est peu dire que Matrix a marqué son époque. Durant trois films on aura suivi Neo, Morpheus et Trinity dans une aventure monumentale. Le combat entre les derniers humains et des machines qui, pour nous contrôler, ont créé un monde virtuel : la Matrice. Le monde tel qu’on le connaît ne serait alors qu’une illusion. Et la vraie réalité bien plus sombre. Trois films donc qui ont marqué les esprits par des propositions visuelles folles pour l’époque, et toute une mythologie qui aura autant fasciné que provoqué quelques maux de crânes. Pas facile de tout comprendre dès la première vision. Mais aujourd’hui encore Matrix est dans les esprits, dans l’inconscient collectif. Dès lors, la venue d’un Matrix 4, en 2021, après autant d’années, provoque forcément de l’excitation.

Matrix ©Warner Bros.

La bande-annonce est là

À quelques mois maintenant de la sortie de Matrix Resurrections, on commençait à se demander quand les premières images allaient débarquer. C’est enfin chose faite. Dès le mardi 7 septembre la hype commençait à monter avec deux teasers très énigmatiques et une série d’images pour le moins intrigantes.

Mais c’est bien la bande-annonce de Matrix 4 que tout le monde attendait. Et la voilà ! On peut alors dire que l’attente aura valu le coup. La vidéo (en une d’article) en impose, c’est le moins qu’on puisse dire. Des images impressionnantes, d’une beauté époustouflante. De quoi nous rassurer au moins sur ce point. La présence uniquement de Lana Wachowski à la réalisation pouvant inquiéter les plus sceptiques. Mais même en solo la réalisatrice est dotée d’une vision unique.

Du côté de l’intrigue, il y a encore beaucoup de mystères. On a dans tous les cas hâte de retrouver Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, ainsi que Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson. Laurence Fishburne ne soit pas de ce Matrix 4, ils seront accompagnés d’un beau casting avec Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Christina Ricci et Yahya Abdul-Mateen II.

Matrix 4 sera à découvrir dans les salles le 15 décembre 2021.