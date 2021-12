Matrix 4 : qui est Jessica Henwick, l'interprète de Bugs dans le film ?

Jessica Henwick marque les esprits dans le rôle de Bugs dans "Matrix Resurrections". Découvrez le parcours de l'actrice, passée par "Game of Thrones", des séries Marvel et plusieurs films notables.

Matrix Resurrections : à la rencontre de Bugs

Plus de vingt ans après le premier opus, la saga Matrix est de retour avec Matrix Resurrections (voir notre critique). Un quatrième film réalisé cette fois en solo par Lana Wachowski. Au casting, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprennent leurs rôles emblématiques de Neo et Trinity, tandis que Morpheus est désormais incarné par Yahya Abdul-Mateen II. En plus de ce trio et de quelques surprises, des nouveaux visages sont présents. Parmi eux, il y a Bugs, interprété par Jessica Henwick.

C'est avec elle que débute le long-métrage, dans la matrice, lors d'une séquence qui rejoue l'introduction du premier film. Avec sa chevelure bleue, ses lunettes stylisées et son tatouage de lapin blanc, c'est peu dire que la comédienne se démarque. Pourtant, elle n'en est pas à son premier rôle.

Matrix Resurrections ©Warner Bros.

Jessica Henwick, de Star Wars à Game of Thrones

Jessica Henwick est née en Angleterre, dans le Surrey, au sud de Londres. Elle fait ses premiers pas à la télévision à 18 ans dans la série Spirit Warrior (2010), et poursuit son ascension dans des programmes britanniques. Un premier tournant dans sa carrière a lieu en 2015 lorsqu'elle participe à Star Wars 7. Elle n'y tient qu'un petit rôle, celui de la pilote Jessika Pava, mais découvre ainsi déjà ce qu'est une grosse production hollywoodienne.

La même année, elle est au casting d'un autre très gros programme : Game of Thrones. En effet, c'est à partir de la saison 5 de la série HBO qu'elle tient le rôle de Nymeria Sand, l'un des filles d'Oberyn Martell (Pedro Pascal). Elle est une guerrière qui manie le fouet et devra venger son père avec ses deux demi-sœurs, Obara et Tyerne. Présente jusqu'à la saison 7, elle meurt étranglée avec son propre fouet après avoir blessé le terrible Euron Greyjoy.

Nymeria Sand (Jessica Henwick) - Game of Thrones ©HBO

Malgré la mort de son personnage dans Game of Thrones, Jessica Henwick continue sur le petit écran. On a ainsi pu la voir jouer Colleen Wing, à partir de 2017, dans la série Marvel de Netflix Iron Fist. Un rôle qu'elle tient également dans The Defenders et dans Luke Cage. Côté cinéma, elle garde un pied dans l'industrie en tournant devant la caméra de Drake Doremus pour le film indépendant Newness.

Des films et bien d'autres à venir

Depuis 2020, la carrière de Jessica Henwick a pris une autre tournure. Les séries sont mises de côté et elle obtient davantage de rôles dans des films. Ainsi, elle a pu croiser la route de Kristen Stewart dans le film catastrophe Underwater et tourner pour Sofia Coppola dans On the Rocks (sorti sur Apple TV+) avant de devenir l'amour de jeunesse de Dylan O'Brien dans Love and Monsters sur Netflix.

Love and Monsters ©Netflix

Un beau parcours jusqu'à présent. Mais Jessica Henwick pourrait bien rentrer dans une autre catégorie d'actrice après Matrix 4. En 2022, elle tournera avec les frères Russo pour The Gray Man et sera du très gros casting d'À couteaux tirés 2. Des gros projets qui lui promettent un bel avenir. En attendant, découvrez là dans Matrix Resurrections. En espérant revoir son personnage de Bugs en cas de suites.