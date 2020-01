Matrix 4 : un autre acteur de Sense8 au casting

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

On l’a tellement attendu, qu’on n’y croyait plus. Et maintenant que ce « Matrix 4 » est en passe de venir réel, tout roule parfaitement. Le tournage devrait ne plus tarder et le casting ne cesse de grandir. Après Toby Onwumere, Lana Wachowski continue de piocher encore du côté de la série « Sense8. »

On a toujours cette petite appréhension quand une licence endormie depuis des années est réveillée. Hollywood abuse tellement de tous les prolongements en tout genre qu’on peut se lasser de la démarche. Le cas de Matrix 4 est un peu différent. Alors qu’on aurait pu jouer sans trop forcer aux désabusés de service, on préfère faire preuve de curiosité. À la fin de Revolutions, l’Oracle avait annoncé que Néo pourrait faire son retour un jour. Une suite à la trilogie originale ne sort donc pas de nulle part, même si elle a mis du temps avant d’exister. Lana Wachowski n’est pas accompagnée de sa soeur, pour cette fois, à la mise en scène. Ce qui n’empêche pas cette histoire d’être entre de bonnes mains. Pour parachever un tableau optimiste, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprendront les rôles de Noé et Trinity.

Matrix 4 pioche par deux fois chez Sense8

Plusieurs nouveaux sont venus se greffer autour de ces deux figures centrales. Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris et Jonathan Groff sont tous engagés pour des rôles dont ne connaît pas l’identité. Est venu s’ajouter à cette liste Toby Onwumere, qui a l’avantage de connaître Lana Wachowski puisqu’il a tourné dans Sense8, la co-création télévisuelle des frangines. La réalisatrice continue d’exploiter son réseau et vient d’attirer un autre acteur qui a tourné dans la série. Max Riemelt a annoncé sur son compte Instagram, avec une photo très évocatrice, qu’il avait décroché un rôle dans Matrix 4.

Comme pour ses copains, pas question d’en dire plus sur le scénario. Il faudra attendre pour comprendre comment cette suite est possible du point de vue de la narration – par rapport aux éléments du troisième – et comment ce beau monde va se donner la réplique.

Matrix 4 ne va pas tarder à débuter son tournage. Il était programmé pour le début d’année 2020 et respectera ces délais. La date de sortie pour les USA a été fixée au 21 mai 2021, sans que rien ne soit annoncé pour la France. Pas d’inquiétude, nous le découvrirons à la même période, sûrement le mercredi d’avant. Nos amis américains auront une grosse dose de Keanu Reeves en ce jour car c’est également le 21 mai que sortira John Wick 4 dans leurs salles.