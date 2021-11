Matrix : quand Will Smith est revenu sur son refus de jouer Neo

Œuvre culte s’il en est, Matrix dépeint un futur dystopique dans lequel la réalité perçue par la plupart des humains n'est autre qu'une simulation virtuelle appelée « Matrice ». Celle-là même qui fut créée par des machines douées d'intelligence afin d'asservir à leur insu les êtres humains. Le but ? Se servir de la chaleur et de l'activité électrique de leur corps comme source d'énergie. Lorsque le programmeur informatique Neo découvre la vérité, c'est le début de la rébellion.

Tous coincés dans la matrice

Avec 465 millions de dollars de recettes pour 63 millions de budget, le film cyberpunk signé Larry et Andy Wachowski (devenus depuis les sœurs transgenres Lana et Lilly) fut un véritable succès au box-office mondial. Très bien reçu par la critique américaine, Matrix remporta de nombreuses récompenses dont quatre Oscar. Outre son aspect divertissant, les critiques s’accordent pour vanter ses effets visuels innovants. En effet, nul ne peut rester insensible face au désormais célèbre effet bullet time. Lorsque la progression des personnages est perçue au ralenti tandis que la caméra paraît se déplacer à vitesse normale… Épatant !

Matrix est le premier-né de la franchise. Viendront ensuite Matrix Reloaded (2003), Matrix Revolutions (2003) et Matrix Resurrections, dont la sortie est prévue en décembre 2021. Grâce à Thomas Anderson alias Neo, magnifiquement campé par Keanu Reeves dans l’ensemble de la saga, nous avons tous retenu la leçon… Dans la vie, nous devons soit prendre la fameuse « pilule rouge », induisant la volonté d'apprendre une vérité potentiellement dérangeante ou qui peut changer la vie, soit nous optons pour la « pilule bleue », restant ainsi dans une ignorance satisfaisante.

Matrix ©Warner Bros.

Un pitch peu attrayant

Will Smith décida quant à lui de demeurer dans l’ignorance la plus totale en refusant le rôle de Neo. En effet, l’acteur n’était pas plus désireux d’être employé de bureau le jour que pirate informatique la nuit. Afin que chacun cesse d’y aller de sa propre supposition, le comédien a le 13 février 2019 décidé de lever le voile sur les raisons de son refus. Et c’est sur sa chaîne YouTube, où il est suivi a plus de 4,5 millions de personnes, qu’il s’est exprimé. D’une part, Will Smith n’avait pas confiance en les capacités des Wachowski :

Je n’en suis pas fier… Ils sont venus et ils n’avaient qu’un seul film à leur actif, je crois que c’était Bound. Ils ont pitché Matrix. Il s’est finalement avéré qu’ils étaient des génies. Mais il y a une démarcation très fine entre le génie et ce que j’ai ressenti lors de cet entretien. Neo (Keanu Reeves) - Matrix ©Warner Bros.

D’autre part, ces deux frères qui portaient leurs casquettes à l’envers lui ont livré un pitch très nébuleux du personnage de Neo :

Imagine que tu te trouves dans un combat et que tu te mettes à sauter. Imagine-toi en train de t’arrêter au beau milieu du saut. Après cela, les gens pourraient voir à 360° tout autour de toi pendant ton saut, mais aussi pendant ta suspension. Et puis on inventera ces caméras pour que les gens puissent voir tout le saut incluant le moment où tu t’arrêtes au milieu.

Découvrez ci-dessous la vidéo hilarante au sein de laquelle l’acteur se confie sur ses ressentis vis à vis de Matrix :

Le contexte de l’époque

Un pitch peu concluant en résumé, qui poussa Will Smith à rejoindre la version septième art des Mystères de l’Ouest. Souvenez-vous… L’acteur venait d’acquérir sa notoriété grâce à Bad Boys (1995), Independence Day (1996) ou encore Men in Black (1997). Propulsé à Hollywood, il s’était vu proposer Wild Wild West (1999) au moment même où les Wachowski l’approchaient pour le rôle de Neo.

Une opportunité qu’il déclina pour ensuite amèrement le regretter, surtout en ayant refusé un tel rôle au profit de l’échec cuisant signé Barry Sonnenfeld (n’hésitez pas à relire notre article à ce sujet). C’est d’ailleurs lors d'une avant-première du film Gemini Man (2019) qu’un journaliste de la Fox a demandé à Will Smith, 51 ans, quel conseil il aimerait donner à une version de lui de 23 ans. Voilà ce qu’il a répondu :