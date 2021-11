Matrix Resurrections : de nouvelles images dévoilées dans un court teaser

Le prochain film Matrix, intitulé "Matrix Resurrections", dévoile un peu plus son action grandiose dans un bref teaser destiné au public japonais. De l'action, un hélicoptère qui explose, et aussi une Trinity mystérieuse... La hype est à son sommet !

Matrix Resurrections : le retour le plus attendu de l'année

Allez, on va pour une fois se montrer affirmatif. Matrix Resurrections, quatrième film de la saga des soeurs Wachowski inaugurée en 1999, n'est pas "peut-être" la plus grande attente de l'année 2021, elle l'est définitivement. Après l'anecdotique Fast and Furious 9, après l'excellent Dune et après le décevant Mourir peut attendre, le très grand spectacle s'offrira encore une dernière fois cette année avec Matrix Resurrections, attendu de pied ferme le 22 décembre 2021.

L'attente est immense, parce que Keanu Reeves, parce que Carrie-Anne Moss, parce que la Matrice, parce que Lana Wachowski, parce que toute cette fantastique mythologie moderne ! Et après une première bande-annonce phénoménale, on découvre aujourd'hui un très bref teaser, destiné au public japonais, dans lequel une image interpelle fortement.

La Matrice a-t-elle pris le dessus ?

On avait précédemment entrevu les retrouvailles entre Neo et Trinity, qui ne semblaient pas se reconnaître au premier contact. Dans ce teaser, entre autres plans absents de la bande-annonce, il apparaît qu'une version de Trinity dans Matrix Resurrections n'est pas faite de chair et d'os. Ainsi, la possibilité d'avoir affaire à des clones "numériques", en plus des véritables protagonistes humains, est maintenant quasi certaine. Mais comme pour la trilogie originale, difficile de pleinement circonscrire les enjeux et les problématiques. Où s'arrête la Matrice et où commence le monde réel ? Plus que jamais, ceux deux entités semblent intimement liées, et Neo va en faire les frais.

Matrix Resurrections ©Warner Bros.

Par ailleurs, si le héros interprété par Keanu Reeves se montrait déjà surpuissant dans la bande-annonce de Matrix Resurrections, on le découvre là dans des images inédites visiblement en train de détourner un missile de sa trajectoire, pour abattre un hélicoptère. Qu'on se le dise, Neo est de retour pour les fêtes de Noël et ça va faire très, très mal !