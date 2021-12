Matrix Resurrections : Keanu Reeves révèle sa cascade la plus folle

Le tournage de "Matrix Resurrections", quatrième opus de la mythique saga des soeurs Wachowski, a été pour Keanu Reeves l'occasion de montrer qu'il est bien un des patrons du cinéma d'action en assurant lui-même la très grande majorité de ses cascades. Il a récemment dévoilé laquelle, pour ce film, lui avait semblé la plus intense.

Keanu Reeves, roi des action heroes

Si Tom Cruise est l'empereur de l'action, alors Keanu Reeves en est le roi. Le second entretient en effet une similitude avec le premier, à savoir qu'il assure lui-même la très grande partie de ses cascades. Que ce soit pour la saga John Wick ou pour le nouveau Matrix, l'acteur de 57 ans ne rechigne pas à la dépense physique. Une philosophie de jeu qu'il avait expliquée au magazine Première en mai 2019.

Il y a cette idée : avoir la possibilité d'interpréter le même personnage durant une séquence entière. Ne pas avoir à couper dans une scène permet de maintenir la tension du point de vue émotionnel. Vous êtes en colère, et là bam ! Vous allez flinguer le méchant, et c'est toujours vous qui jouez. Pas de coupure avec une doublure cascades. C'est toute la philosophie.

Depuis Point Break et Speed, sans doute les deux films qui l'ont installé comme acteur incontournable du cinéma d'action, Keanu Reeves trône donc au sommet du genre et on ne s'étonne pas de le voir encore et toujours maîtriser les gun fights comme les combats à mains nues. Tout récemment, dans l'émission The Late Show with Stephen Colbert, il a répondu à la question de savoir quelle avait été sur le tournage de Matrix Resurrections sa cascade la plus impressionnante.

Matrix Resurrections @Warner Bros.

"Carrie et moi on s'est pris la main et on a sauté..."

Keanu Reeves ne s'est pas défilé et a répondu dans un sourire, d'autant plus qu'il ne spoile rien : la séquence en question est visible dans la première bande-annonce de Matrix Resurrections. C'est pour un saut avec Carrie-Anne Moss que Keanu Reeves s'est entièrement investi, et pas n'importe lequel : un saut depuis le toit d'un immeuble d'environ 46 étages.

Sauter d'un immeuble... je vais dire d'à peu près 46 étages. C'est Matrix, et on veut de la lumière naturelle et on veut le faire de manière réaliste. Évidemment, il y a des câbles. Donc Carrie et moi on s'est pris la main et on a sauté de l'immeuble. On l'a fait peut-être 19, 20 fois.

Par ailleurs, l'acteur explique qu'il est toujours capable d'accomplir ses cascades et de s'investir totalement pour des séquences physiques. La seule différence avec ses plus jeunes années est qu'il doit envisager la "récupération" d'une manière plus rigoureuse. On peut donc se rassurer, on n'a pas fini de voir Keanu Reeves assurer lui-même les meilleures séquences d'action que le cinéma d'aujourd'hui peut proposer !

Matrix Resurrections arrive dans nos salles le 22 décembre 2021.