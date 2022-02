Matrix Resurrections : une plainte déposée contre Warner à cause de l'échec massif du film

Village Roadshow Entertainment, société co-productrice de "Matrix Resurrections", a porté plainte contre Warner Bros., soutenant que l'exploitation du film en salles a été sacrifiée au profit de la plateforme HBO Max, causant ainsi son échec au box-office.

Matrix Resurrections, un échec qui ne passe pas

Fut un temps - heureux - où seule existait la performance d'un film en salles. Nombre de billets vendus et pluie de dollars au box-office indiquaient alors le succès objectif d'un film. Avec le les plateformes de streaming, et l'arrivée dans l'équation de la pandémie de COVID, l'exploitation des films a été bouleversée. Chez Warner, il fut ainsi décidé que tous les films de 2021 sortiraient simultanément en salles et sur la plateforme HBO Max. Ce fut donc le cas de Dune, de The Suicide Squad, ou encore de Godzilla Vs. Kong. Matrix Resurrections a aussi connu le même sort, sorti le 22 décembre 2021, mais pour son malheur a été un flop retentissant dans les salles, comme sur la plateforme HBO Max.

Matrix Resurrections ©Warner Bros

En effet, celle-ci a comptabilisé seulement 2,8 millions de visionnages sur sa première semaine pour le film de Lana Wachowski. Un chiffre très décevant, quand on sait que par exemple Mortal Kombat compte 3,8 millions de visionnages sur ses trois premiers jours de disponibilité... Un échec global du film que certains avaient vu venir, mais qui agace Village Roadshow Entertainment, société co-productrice de Matrix Resurrections, celle-ci voyant dans cet échec une responsabilité importante de Warner.

Avec 190 millions de budget pour des recettes au box-office mondial cumulant 155 millions de dollars, l'échec en salles est cinglant et douloureux. En plus de la sortie simultanée, il est retenu que Matrix Resurrections est sorti une semaine seulement après la machine de guerre Spider-Man : No Way Home, un choix de calendrier jugé douteux. Les producteurs de Village Roadshow Entertainment ont ainsi déposé une plainte contre WarnerMedia, les accusant d'avoir délibérément sacrifié la carrière du film en salles, au profit de la plateforme HBO Max.

Une action en justice comparable à l'affaire Johansson vs. Disney

La plainte, qu'on peut lire dans le détail et en VO ici, s'inscrit dans la lignée de l'action intentée - réglée depuis - par Scarlett Johansson contre Disney, relative à la sortie simultanée au cinéma et sur Disney+ de Black Widow en juillet 2021. Mais Warner n'est pas Disney et la franchise Matrix n'est pas la franchise du MCU, et pour sa publicité, la plainte de Village Roadshow Entertainment n'est pas incarnée par une célébrité planétaire comme Scarlett Johansson. Warner a immédiatement et avec confiance réagi à la plainte :

Il s'agit d'une tentative futile de la part de Village Roadshow Entertainment de se soustraire à leurs engagements de participation à l'arbitrage que nous avons entamé la semaine dernière. Nous n'avons aucune doute sur le fait que le litige sera réglé en notre faveur.

En tant que partenaires de très longue date, Warner et Village Roadshow Entertainment ont en effet dans leur association une clause d'arbitrage en cas de disputes, mais Village Roadshow Entertainment soutient que celle-ci ne s'applique pas dans ce cas précis. Si une action en justice de cet ordre est une première pour Warner, le studio est bien sensible au sujet. Sans qu'il n'y ait eu alors d'actions intentées, les producteurs de Dune et de Godzilla Vs. Kong, notamment, ont aussi critiqué en 2021 la stratégie pro-streaming et agité la menace de poursuites. Warner a ainsi compensé des dizaines de partenaires à hauteur d'un total de 200 millions de dollars, en prévision de revenus en salles diminués.