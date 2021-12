Matrix Resurrections : Warner s'apprêtait à faire le film sans Lana Wachowski

Le nom Wachowski semble indissociable de "Matrix", dont l'iconique premier volet a atteint les salles obscures en 1999. Mais saviez-vous que Warner Bros. aurait sorti un quatrième opus avec ou sans la co-créatrice de la franchise ?

Matrix Resurrections : à la poursuite du lapin blanc

Dans ce quatrième volet, la saga plonge évidemment les spectateurs dans deux réalités parallèles : celle du monde quotidien, mais également celle qui ne se donne pas aisément à voir. Thomas Anderson, aka le fameux Neo, va devoir une nouvelle fois s'improviser Alice s'il veut en apprendre plus sur lui-même. Heureusement, il sait désormais quelle est la marche à suivre pour quitter - ou entrer - dans la matrice. Mais une information d'importance lui échappe... la Matrice est plus puissante, mieux gardée et plus dangereuse que jamais. Pourra-t-il accéder à ce qu'il recherche en évitant les obstacles qu'elle placera sur sa route ?

Matrix Resurrections © Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films

Depuis sa sortie le 22 décembre dernier, le film de science-fiction a récolté des avis mitigés. Si nombre de spectateurs se disent déçus de Matrix Resurrections, on note des critiques globalement mélioratives de la part de la presse ! Egalement, qui dit nouveau volet dit nouveaux visages. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont donc rejoints par Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen), Jonathan Groff (Mindhunter) ou encore Jessica Henwick (Love and Monsters). Vous pourrez également retrouver Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Jada Pinkett Smith (La Méthode Williams), Priyanka Chopra (Quantico) ou encore Lambert Wilson qui fait son retour dans la peau du Mérovingien.

Sans Lana, rien ne va

Dans une interview à nos confrères de Collider, l'un des producteurs du film, James McTeigue, s'épanche sur la genèse du projet. Si l'on en croit ses dires, la possibilité d'un quatrième opus a toujours été envisagée, avec ou sans Lana Wachowski. Un thème d'ailleurs très présent dans le film.

Quand vous avez une franchise dotée d'une telle capacité lucrative, il y a toujours des discussions.

Le producteur confirme donc qu'une suite était bel et bien prévue par les studios. Ces derniers y voyaient à la fois un moyen de gagner de l'argent et de raconter de nouvelles histoires propres à l'univers pensé par les sœurs Wachowski. Plusieurs idées d'intrigues ont vu le jour, mais la perle rare manquait à l'appel... jusqu'au retour de Lana Wachowski.

En comprenant que cette dernière avait l'intention et l'envie de repasser derrière la caméra pour un nouvel opus, le choix des studios a été vite fait. Ils ont logiquement décidé de suivre l'auteure-réalisatrice à l'origine de la saga ! A noter que la sœur de cette dernière - et co-créatrice de Matrix -, Lilly Wachowski, n'a pas souhaité revenir sur le projet pour raisons personnelles.

Le producteur du long-métrage raconte le retour au bercail de Lana Wachowski en détails. Cette dernière lui a passé un coup de fil pour lui expliquer qu'une idée lui était venue. Quelque chose venait de se passer dans sa vie. Quelque chose qui lui donnait envie de renouer avec les personnages de Neo et Trinity.

Donc elle nous appelle et nous dit : "Salut, voilà ce que j'ai en tête. Voilà l'histoire. Est-ce que ça vous intéresse ?"

Les studios n'ont pas pu résister au retour en grande pompe de la cinéaste. Et cette dernière a mis

Et vous, auriez-vous pu imaginer Matrix Resurrections sans Lana Wachowski ?