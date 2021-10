Matrix : une immense popstar a refusé de tourner dans le film culte

L'histoire du cinéma contient d'innombrables histoires d'acteurs qui ont refusé des rôles. Une grande popstar américaine a refusé de tourner dans le cultissime "Matrix" et elle regrette encore aujourd'hui ce choix. Découvrez de qui il s'agit.

1999, année d'ouverture de la Matrice

Ceux qui ont vécu l'arrivée du premier Matrix, à l'époque, se souviennent sans doute encore du choc qu'il a provoqué. En combinant des influences de différents horizons, les Washowski sont parvenues à créer un univers qui a marqué la culture populaire. Après des années d'attente, un quatrième opus a été tourné et il sortira le 22 décembre prochain dans nos salles. Ce Matrix Resurrections attire au plus haut point notre attention parce que l'on se demande comment cette suite va prolonger tout ce qui a été fait dans la trilogie. On y retrouvera à cette occasion certaines stars (Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss) ainsi que des nouvelles recrues.

Le casting original a marqué les spectateurs, que ce soit les premiers comme les seconds rôles. Il reste amusant de se dire que la donne aurait pu être différente car d'autres acteurs ont été approchés. On pense, par exemple, à Will Smith qui a refusé d'incarner Néo. Plus drôle, c'est le Français Jean Reno qui aurait pu devenir le méchant Agent Smith à la place d'Hugo Weaving (qui ne revient malheureusement pas dans Matrix Resurrections).

Matrix ©Warner Bros

Madonna dans Matrix, ça aurait pu se faire !

Toujours au rayon des refus, on vient d'apprendre qu'une star de la chanson a décliné une proposition des Washowski. Madonna a révélé lors d'un passage au Tonight Show de Jimmy Fallon (via Comicbook.com) qu'elle s'est vue offrir l'opportunité de figurer dans le premier Matrix. On apprend d'abord qu'elle aurait pu jouer Catwoman dans Batman, le défi puis qu'elle nourrit d'immenses regrets d'avoir refusé d'entrer dans la Matrice :

Je regrette d'avoir refusé Catwoman. C'était assez féroce... J'ai aussi repoussé un rôle dans Matrix - pouvez-vous y croire ? J'ai voulu me tuer. C'était l'un des meilleurs films jamais faits. Une petite partie de moi regrette juste ce moment dans ma vie.

Eva Perón (Madonna) - Evita ©Buena Vista Pictures

La superstar de la chanson américaine se serait bien fondue dans l'univers de Matrix, elle a notamment eu dans sa carrière une période punk/cuir/bad girl qui correspond assez bien au style des films. Reste maintenant à savoir quel personnage elle aurait pu incarner.

Étant donné qu'elle parle du premier épisode, on pense forcément au rôle de Trinity. L'autre personnage féminin auquel on pense est Switch mais Madonna aurait-elle accepté d'être secondaire ? On ne sait également pas pourquoi elle a refusé de participer au projet et c'est sans grande conséquence car le casting est vraiment une grande réussite de la trilogie.