Matt Damon se moque de Ben Affleck à propos de Batman

Avant que Matt Reeves n'arrive sur "The Batman", Ben Affleck devait reprendre le costume dans le DCEU et réaliser également ce film. Il s'est finalement fait prendre le rôle par Robert Pattinson, pour un film qui n'a plus rien à voir avec l'univers étendu. Matt Damon enfonce le couteau dans la plaie, pour la bonne cause.

Batman : Ben Affleck devait continuer dans le DCEU

Après une trilogie exceptionnelle par Christopher Nolan, la Warner lance un univers étendu pour rivaliser avec Marvel, et Batman devait être de la partie. Ben Affleck succède à Christian Bale dans la peau du Chevalier Noir, un choix qui n'a pas toujours fait le bonheur des fans. Cette interprétation a joué un rôle important dans Batman v Superman et Justice League. Si le rassemblement entre les héros avait fonctionné, nous aurions pu continuer de le suivre au cinéma. Zack Snyder avait prévu une trilogie et, en plus de ça, Ben Affleck était sur le coup pour réaliser et jouer dans un film Batman.

Le projet a peu à peu dépéri, avant de prendre une autre forme. L'intéressé décide d'abord de ne plus se charger de la mise en scène, pour se concentrer sur sa prestation. C'est là qu'arrive Matt Reeves et les choses vont prendre une tournure qu'il n'imaginait pas.

Pendant longtemps, on ne savait pas ce qu'il allait advenir de ce film. Ben Affleck était encore attendu dans le rôle mais on sentait qu'il n'était plus le premier choix et que sa place paraissait en danger. Le problème est qu'il a fallu attendre très longtemps pour qu'une annonce définitive soit faite. Robert Pattinson prendra le rôle de Batman, dans un film qui n'a plus rien à voir avec le DCEU. Cet essai ne sera pas connecté au reste mais pourrait être la pièce centrale d'un univers plus large - une série sur la police de Gotham est déjà annoncée, en attendant autre chose ?

Matt Damon taquine Ben Affleck

Les deux acteurs sont apparus dans une vidéo pour encourager les gens à faire des dons via Omaze et ils se livrent à un enchaînement de vannes pour se taquiner. Ben Affleck lui demande de dire quelque chose qui pourrait donner envie au public de venir participer à un dîner organisé pour l'événement :

Dis quelque chose qui pourrait les convaincre, comme "hey, venez voir Jason Bourne, Batman et..."

L'acteur n'a pas le temps de finir sa phrase que Matt Damon le coupe en lui demandant si Robert Pattinson venait. Ben Affleck ne perd pas le nord et lui dit en retour que Jeremy Renner sera présent, pour ainsi le taquiner sur le fait que lui aussi s'est fait remplacer dans une franchise. Matt Damon ne laisse pas faire et lui rétorque, comme coup de grâce, que Jeremy Renner n'a pas été Jason Bourne mais un autre personnage de l'univers, alors que Pattinson lui a purement piqué son boulot. La vidéo en intégralité est à retrouver ci-dessous :

C'est savoureux, pour la bonne cause, et ça fait plaisir de voir Ben Affleck en forme après un passage très compliqué dans sa vie personnelle - il est passé par un état dépressif. De la part de quelqu'un d'autre, la blague aurait pu mal passer mais on parle de deux hommes qui se connaissent depuis qu'ils sont petits et qui appartiennent à la même famille - chose qu'on ne sait pas toujours. Durant leur jeunesse, ils découvrent en effet qu'ils sont cousins éloignés. Une relation forte va se forger entre eux et elle va les mener jusqu'à l'obtention d'un Oscar en commun pour le scénario de Will Hunting. On les retrouvera par la suite ensemble à l'affiche de Dogma ou encore Jay et Bob contre-attaquent.