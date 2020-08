Batman : Matt Reeves en dit plus sur l'histoire de la série sur la police de Gotham

En plus de "The Batman", Matt Reeves travaille sur une série qui est rattachée à l'univers. Elle se déroulera avant les événements du film et sera diffusée sur HBO Max. Lors de la DC FanDome, le réalisateur en dévoile plus sur ce qu'elle va raconter et son importance.

Une série en plus de The Batman

Hormis la finale de la Ligue des Champions, la DC FanDome est l'événement à propos duquel tout le monde a parlé durant ce week-end. Il y avait de quoi, avec plusieurs trailers très alléchants. Le panel The Batman a été le bouquet final. Une grosse bande-annonce a pu être diffusée, alors que seulement 30% du film a été tourné avant la crise sanitaire. On peut maintenant dire que le scénario va s'attarder sur L'Homme-Mystère (Paul Dano) qui commet une série de crimes à Gotham. Batman et la police tentent de l'arrêter mais notre héros a d'autres soucis à régler, comme les agissements de Catwoman (Zoë Kravitz), l'émergence du Pingouin (Colin Farrell) et la corruption au sein des institutions de la ville. Ce dernier point sera davantage développé dans une série dérivée du film, qui est prévue pour une diffusion sur la plateforme HBO Max. Matt Reeves est impliqué sur ce projet secondaire, qui sert à explorer en profondeur ce que le film n'aura pas forcément le temps de faire. Terence Winter (Boardwalk Empire) se chargera de l'écriture.

Des nouvelles informations sur le scénario

Le trailer de The Batman a suscité énormément de réactions et Matt Reeves en a dévoilé plus sur le film. Il en a aussi profité pour donner des nouvelles de la série. On peut maintenant mieux situer quand elle va se dérouler puisqu'il a révélé que l'histoire serait en plein Year One. Les fans des comics Batman savent qu'on parle là de l'oeuvre de Franck Miller, dont le but est d'explorer les débuts de Bruce Wayne en tant que super-héros. Après avoir développé des compétences, le jeune homme veut nettoyer Gotham. Il s'allie avec Gordon, qui ne supporte pas que la ville soit rongée par la corruption. Mais le policier sent que ça ne sera pas simple tant ses confrères se croient tout permis. Pour raconter comment la police est rongée par la corruption, la série va installer son récit au cœur de l'activité des policiers. L'un d'entre eux en particulier sera important et c'est lui que nous allons suivre. Matt Reeves n'a pas dévoilé son identité mais il sera question d'une "bataille pour son âme", d'un homme qui est dans le milieu depuis longtemps et qui a vu tout s'effondrer.

La série sera effectivement un préquel car The Batman se passera durant Year Two. On comprend alors pourquoi Matt Reeves a insisté pour dire que son film ne serait pas du tout une origin story - ce qui n'empêche pas d'avoir un héros jeune qui a encore beaucoup à apprendre. Il reste cependant à savoir si la série va désirer convoquer les personnages de Batman et Gordon. Pour le Chevalier Noir, on doute qu'il ait un rôle important ou des apparitions récurrentes. C'est une figure imposante qui pourrait trop polariser l'attention. Il y a, en revanche, plus de chance de voir Jeffrey Wright se manifester en Gordon. Durant Year One, il débarque à Gotham avec sa femme et découvre tout ça. Pour au moins s'assurer de faire une transition avec le film, sa présence serait judicieuse.

Cette série est la preuve que l'univers de The Batman n'a pas pour vocation à servir que dans un unique film et que des choses pourraient être développées autour afin de former un Batverse. Sans imaginer que plusieurs séries soient lancées, il semble de plus en plus évident que des suites risquent de voir le jour par la suite.