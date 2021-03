MCU : Kevin Feige dément le retour de Chris Evans en Captain America

Il y a quelques mois, un article de Deadline prétendant que Chris Evans pourrait revenir dans la peau de Captain America avait mis le feu à internet. Mais après l’acteur peu de temps après la sortie de la rumeur, le boss du MCU, Kevin Feige, vient de doucher l’enthousiasme des fans qui souhaitaient revoir Evans jouer le super soldat.

Chris Evans, un pilier du MCU

Chris Evans est sans conteste considéré comme l’un des piliers du MCU, après avoir joué pendant huit ans le personnage culte de Captain America. Depuis sa première apparition dans la peau du héros au bouclier, en 2011, le comédien est revenu prêter ses traits au super soldat dans divers projets. On a pu le voir dans trois films centrés sur son personnage et les quatre opus Avengers, sans compter plusieurs caméos dans d’autres aventures des héros Marvel. Mais toute bonne chose à une fin. Le dernier Avengers, Endgame, a conclu l’histoire de plusieurs héros du MCU, dont celle du super soldat. Depuis la sortie du film en 2019, on n’a donc plus revu Evans jouer Captain America, et les événements de la fin du film ressemblaient fortement aux adieux de l’acteur dans la peau du personnage.

Avengers : Endgame © Disney

Pourtant, en janvier dernier, une information avait embrasé la toile. Deadline avait prétendu que Chris Evans était en négociations avec la Maison des Idées pour reprendre son rôle emblématique de Captain America. Sans donner trop de détails, le média américain, en général très bien informé, avait précisé qu’aucun autre film sur le super soldat n’était prévu. L’acteur devait à la place reprendre le costume dans un projet centré sur un autre membre des Avengers. Mais il semblerait que Deadline se soit cette fois trompé.

Une rumeur démentie en janvier par Evans…

En janvier dernier, suite à l’annonce choc du média américain, des fans avaient immédiatement commencé à spéculer sur le projet du MCU dans lequel on pourrait revoir Chris Evans. Certains espéraient par exemple qu’il serait présent dans Falcon et le Soldat de l’Hiver. Mais Evans lui-même n’avait pas tardé à réagir à la rumeur. Quelques heures après la sortie de l’article qui avait enflammé internet, l’acteur s’était fendu d’un message sur son compte Twitter qui indiquait simplement : « J’apprends la nouvelle. »

Si le message pouvait être vu comme n’étant pas un démenti formel, il ne prêtait pas à l’optimisme pour un retour de l’acteur. Et les récentes déclarations de Kevin Feige ne vont pas rassurer ceux qui espéraient que la déclaration d’Evans laissait la possibilité de le voir revenir.

… et maintenant par Kevin Feige

Après le succès de WandaVision, la Maison des Idées s’apprête à dévoiler sa nouvelle série, Falcon et le Soldat de l’Hiver. Kevin Feige est donc en pleine promotion du nouveau show. Lors d’une interview pour EW, le patron du MCU a notamment été interrogée sur la rumeur lancée par Deadline il y a quelques mois. Et si lui non plus n’a pas donné de réponse directe et définitive, Feige est allé dans le sens de Chris Evans. Il a ainsi déclaré :

Je réponds rarement non à quoi que ce soit maintenant parce qu’il y a toujours des choses qui me surprennent, mais je crois que cette rumeur a été démentie plutôt vite par le principal intéressé.

On comprend donc qu’il y a peu de chance de voir Evans rejouer Steve Rogers. À moins que l’acteur et le patron du MCU ne mentent tous les deux pour tenter de garder la surprise, Avengers : Endgame devrait donc bien être la dernière apparition de l’acteur dans la peau du héros au bouclier.