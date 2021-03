Méandre : un trailer angoissant pour le film SF avec Gaia Wess (La Révolution)

Second film de Mathieu Turi après "Hostile", "Méandre" se dévoile avec une bande-annonce particulièrement angoissante où une femme tente de s'échapper d'un tube labyrinthique. Le film est prévu pour le 16 juin dans les salles.

Méandre : un Cube encore plus terrifiant

"Une jeune femme se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pour ne pas mourir, elle devra constamment avancer…" Voici le synopsis court mais plutôt clair de Méandre qui n'est pas sans rappeler le classique Cube (1999). Dans ce dernier, c'est tout un groupe de personnes qui se retrouvait enfermé dans un labyrinthe de pièces cubiques. Le film d'horreur SF de Vincenzo Natali est devenu culte, donnant lieu a des films dérivés (une suite et un prequel) et en inspirant plus d'un. Et ce, avec un budget d'à peine quelques centaines de milliers de dollars !

Le réalisateur français Mathieu Turi a donc décidé de proposer un concept similaire avec Méandre, bien que la bande-annonce dévoilée (à voir en une d'article) pousse la claustrophobie encore plus loin. En effet, comme on peut le voir sur ces images, l'espace sera extrêmement réduit pour cette femme enfermée et les dangers seront nombreux, avec quelque chose ou quelqu'un qui rôde...

Gaia Wess - Méandre ©Alba Films

Une nouvelle réussite pour Mathieu Turi ?

Pour porter ce film d'horreur on retrouve la comédienne Gaia Wess. La Française était récemment au casting de la série Netflix La Révolution, et a notamment participé à Vikings. Côté réalisation, Mathieu Turi n'en est pas à son coup d'essai. On l'avait découvert en 2018 avec Hostile qui avait reçu un accueil très chaleureux (voir notre critique). Déjà on retrouvait la thématique de l'enfermement avec une femme blessée et bloquée dans son camion tandis qu'un zombie la repère. Le cinéaste semble bien parti pour confirmer avec ce nouveau film de genre. Car bien que le concept ne soit pas forcément novateur, sa mise en scène devrait faire la différence.

Enfin, difficile devant ces images de ne pas penser à un autre film de science-fiction à venir, Oxygène d'Alexandre Aja prévu sur Netflix, dont le teaser récemment mis en ligne montre Mélanie Laurent dans une position bien délicate. Méandre s'annonce, pour le moment, plus nerveux. On a donc hâte de le découvrir le 16 juin (si tout va bien) dans les salles.