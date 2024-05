Megalopolis : Adam Driver au bord du gouffre dans une bande-annonçe saisissante

Les premières images du très attendu "Megalopolis" de Francis Ford Coppola, en compétition au Festival de Cannes 2024 sont là, et c'est déjà hypnotique et fascinant !

Megalopolis se dévoile

Megalopolis, sélectionné en compétition au Festival de Cannes 2024, est un des événements les plus attendus de l'année. Un projet de plusieurs décennies pour Francis Ford Coppola, qui a sorti de sa poche un budget de production estimé autour des 120 millions de dollars. Casting très solide, utilisation de la fameuse technologie du "volume", cette grande fable épique de science-fiction se dévoile un petit peu aujourd'hui avec une bande-annonce captivante.

Megalopolis ©Le Pacte

La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d’arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklyn Cicero. Le premier rêve d’un avenir utopique idéal alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, amoureuse de César Catilina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l’avenir de l’humanité.

Prêts pour la chute ?

En effet, ces images consistent en une scène où, Caesar, le personnage incarné par Adam Driver se trouve au sommet d'un édifice qui ressemble beaucoup au Chrysler Building de New York. Le personnage s'approche du vide et, au moment où il s'y lance, crie "Temps, arrête-toi !", sa chute restant ainsi suspendue.

Il y a, sur le plan esthétique, dans ces premières images comme un air du dernier opus de Matrix, film qui à sa manière traitait lui aussi de l'héritage d'un empire. En effet, Megalopolis, dans son ambition de grande tragédie façon chute de Rome est inévitablement aussi l'histoire de son cinéaste légendaire. Le casting, autour d'Adam Driver, est notamment composé de Nathalie Emmanuel, Laurence Fishburne et Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Jon Voight et Giancarlo Esposito, Talia Shire, Forest Whitaker, Jason Schwartzman et Dustin Hoffman.

La production du film a été laborieuse, avec à un moment des rumeurs évoquant un "chaos". Arrivé au terme de sa production, décrit comme "unique", "bizarre", Megalopolis a ensuite eu des difficultés à trouver des distributeurs, pour un film certes prestigieux mais aussi perçu comme risqué. En France, c'est la société Le Pacte qui le distribue. Entre autres succès, c'est cette même société qui distribue Anatomie d'une Chute, Palme d'or 2023. Un signe du destin pour Francis Ford Coppola ?