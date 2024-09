"Sa technique est de vous rendre fou !" : Francis Ford Coppola n'en pouvait plus de cet acteur

Dans une interview donnée au Festival de Toronto, Francis Ford Coppola a évoqué deux de ses acteurs de "Megalopolis". Et un de ces acteurs l'a apparemment poussé à bout lors du tournage de son nouveau film !

Megalopolis, un film pour la légende

Quelle aventure que Megalopolis ! Il y a le film en lui-même, 2h18 de folie cinématographique entre épopée décadente romaine et dystopie futuriste new-yorkaise. Aussi, l'histoire de sa fabrication, imaginée dans les années 80 puis réalisée dans les années 2020 avec un financement personnel de Francis Ford Coppola de 120 millions de dollars, et un tournage rapporté comme chaotique. Enfin, il y a sa sortie récente dans les salles avec une presse critique très divisée et un probable sévère échec financier - seulement 5 millions de dollars de recettes sont attendus pour son premier week-end nord-américain -.

Mais si Megalopolis ne portait que sur des enjeux financiers, il n'aurait jamais vu le jour. Et Francis Ford Coppola, un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, n'a pas investi 120 millions de dollars à la condition sine qua non de les récupérer, voire d'en gagner plus encore. Non, il voulait faire ce film, quoi qu'il en coûte, et livrer au monde sa grande oeuvre qu'il a développée des décennies durant, envers et contre tout. Ainsi, raté ou pas, Megalopolis fait déjà date et son auteur en est fier, assurant personnellement sa promotion dans les festivals et partout où il est présenté.

"Il y a ceux qui sont vraiment intelligents..."

C'est dans ce cadre promotionnel, au Festival International du Film de Toronto, que Francis Ford Coppola accompagné d'Adam Driver a donné de son temps à Deadline pour parler de Megalopolis. Et entre autres sujets, il s'est confié sur deux de ses acteurs dans Megalopolis, Adam Driver et Shia LaBeouf, les comparant à deux autres avec qui il a auparavant travaillé.

Les acteurs, le casting, sont aussi auteurs du film avec vous (le réalisateur, ndlr). Les acteurs ont deux manières de travailler. Il y a ceux qui sont vraiment intelligents, et sortent un travail vraiment remarquable avec leur esprit. Warren Beatty est quelqu'un comme ça, avec de magnifiques performances, parce qu'il est brillant intellectuellement. Et il y a les autres, qui sont plus intuitifs, plus "talentueux". Al Pacino a les deux. Il est très intelligent, vraiment, et il est très talentueux. Adam Driver a aussi les deux. Très talentueux, très intelligent. Chaque acteur a sa manière de travailler. Shia LaBeouf est génial ! Mais... (rires) Il a une technique différente... Sa technique est de vous rendre fou ! Vous êtes si énervé que vous finissez par lui dire : "dégage de là et fais ton truc !" Denis Hopper faisait la même chose. Il vous rendait fou au point où vous n'en pouviez plus et vous le laissiez faire.

Clodio Pulcher (Shia LaBeouf) - Megalopolis ©Le Pacte

Un petit jeu de comparaisons duquel Adam Driver et Shia LaBeouf ne ressortent pas avec les mêmes qualités, mais qui ont tout de même le privilège d'être comparés aux deux légendes que sont Al Pacino et Denis Hopper, respectivement acteurs pour Francis Ford Coppola dans la trilogie Le Parrain et dans Apocalypse Now et Rusty James.