Francis Ford Coppola diffuse le trailer de Megalopolis avec un message émouvant

La première bande-annonce de "Megalopolis" a été diffusée le 4 mai, une date personnellement importante pour le cinéaste Francis Ford Coppola. Celui-ci a ainsi posté les images de son nouveau film accompagnées d'un message très émouvant sur Instagram.

Megalopolis, chargé d'émotions

La diffusion du trailer de Megalopolis, nouveau film de Francis Ford Coppola, a été un moment fort pour le public du légendaire cinéaste, déjà honoré deux fois de la Palme d'or à Cannes pour Apocalypse Now et Conversation secrète. Megalopolis, en compétition au Festival de Cannes 2024, lui offrira-t-il une troisième récompense suprême ? Il va falloir patienter pour le savoir, mais en attendant il est certain que Megalopolis est déjà un événement.

Megalopolis ©Le Pacte

"J'espérais vraiment fêter son anniversaire ensemble"

Un événement important donc pour toute l'industrie du cinéma. Et aussi, profondément, pour Francis Ford Coppola. Celui-ci a publié un message très émouvant sur Instagram, au moment de dévoiler la bande-annonce de Megalopolis. En effet, ces images ont été dévoilées le 4 mai, soit la date d'anniversaire de son épouse, Eleanor Coppola, décédée le 12 avril 2024 à l'âge de 87 ans.

En légende de la bande-annonce, il a ainsi écrit :

Megalopolis a toujours été un film dédié à ma chère femme Eleanor. J'avais vraiment espéré fêter son anniversaire ensemble ce 4 mai. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, alors permettez-moi de partager avec tout le monde un cadeau en son nom.

Née le 4 mai 1936 à Los Angeles, Eleanor Neil était une documentariste, artiste et écrivaine. Elle épouse Francis Ford Coppola en 1963, et réalise durant sa carrière plusieurs documentaires sur la fabrication des films de son mari et de ses enfants, dont le formidable Aux coeurs des ténèbres : L'Apocalypse d'un metteur en scène, qui raconte la production infernale d'Apocalypse Now.

La présentation de Megalopolis sur la Croisette, quelques semaines seulement après sa disparition, sera donc aussi l'occasion d'un hommage à Eleanor Coppola.