Les 5 meilleurs films de guerre à (re)voir sur Netflix

Le catalogue Netflix propose des dizaines de films de guerre, couvrant différents conflits et différentes époques, avec des chefs-d'oeuvre comme des productions très largement dispensables. Voici les cinq meilleurs films du genre actuellement disponibles sur la plateforme.

Il faut sauver le soldat Ryan (1998)

Le film de guerre par excellence, sur le conflit le plus représenté au cinéma, la Seconde Guerre mondiale, immense succès critique et commercial. Réalisé par Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan s'inspire de plusieurs faits réels pour raconter l'histoire d'une escouade de Rangers chargés de retrouver derrière les lignes ennemis le jeune soldat James Francis Ryan, dont tous les frères sont morts au combat. Leur mission se déroule dans les jours qui suivent le Débarquement en Normandie, le 6 juin 1944.

Le point fort du film de Steven Spielberg est la reconstitution ultra-réaliste, choquante de brutalité et de violence, du débarquement à Omaha Beach, caméra à l'épaule pour un effet embedded parfait. Une séquence de plus de 22mn, qui s'ouvre et se referme par un gros plan sur les mains tremblantes et les yeux du Capitaine John H. Miller (Tom Hanks), chef de l'escouade. Le personnage dit même en conclusion de cette magistrale et terrifiante ouverture, dans une saisissante ligne de dialogue méta, alors que ses hommes viennent enfin de libérer très violemment la plage : "Quel spectacle."

Il faut sauver le soldat Ryan ©Paramount Pictures

Et en effet, quel spectacle... Une mise en scène qui à elle seule a requis 11 millions de dollars du budget du film (70 millions au total), plus de mille figurants et plus de deux milles armes réelles et factices. Une scène de bataille mythique, considérée comme une des plus abouties de toute l'histoire du cinéma, et qui à elle seule justifie de percevoir Il faut sauver le soldat Ryan comme un des plus grands films de guerre de tous les temps.

Le reste du film reste une démonstration de sa technique de très haut niveau, avec d'autres séquences guerrières saisissantes - dont celle de la bataille finale -. Seule faiblesse, le patriotisme américain sans versant critique du film, et plus largement sa nature de film plus démonstratif que réflexif sur l'horreur de la guerre. Il n'empêche, Steven Spielberg réalise avec Il faut sauver le soldat Ryan un de ses plus grands films, nommé 11 fois aux Oscars 1999 et récipiendaire de cinq statuettes, dont celle de Meilleur réalisateur.

Dunkerque (2017)

Technicien ultime du cinéma contemporain, Christopher Nolan revient sur terre après Interstellar pour raconter dans un film très sensoriel, Dunkerque, l'opération Dynamo, autrement dit l'évacuation des troupes britanniques coincées sur les plages et le port de Dunkerque par l'armée allemande, entre le 26 mai et le 3 juin 1940. Le réalisateur souhaite offrir une vue complète de cette opération, et la raconte ainsi sur terre, sur mer, et dans les airs.

Dunkerque ©Warner Bros.

Histoire de corser le tout et de distinguer sa proposition d'une simple entrée dans le genre des films de guerre, il y a trois temporalités distinctes pour ces trois situations. Su terre, pour les plages et le port, le récit couvre une semaine en s'intéressant essentiellement à trois soldats. Dans les airs, le récit couvre une heure et suit trois pilotes britanniques. Sur mer, le récit suit concerne d'abord trois civils sur un bateau de plaisance réquisitionné par la Royal Navy pour traverser la Manche et récupérer des soldats bloqués sur la place, et se déroule en un jour. Pour incarner ces destins, l'imposant casting de Dunkerque est notamment composé de Tom Hardy, Harry Styles, Cillian Murphy, Mark Rylance et Kenneth Branagh.

Le film de guerre de Christopher Nolan est unique en son genre, dans sa mise en scène et pour le très grand soin apporté au spectacle visuel et sonore. À la cérémonie des Oscars 2018, Dunkerque est nommé 8 fois, notamment dans les catégories Meilleur film et Meilleur réalisateur, et remporte 3 Oscars : Meilleur montage, Meilleur montage de son et Meilleur mixage de son. Par ailleurs, Dunkerque signe la meilleure performance au box-office mondial pour un film sur la Seconde Guerre mondiale, avec des recettes s'élevant à 525,5 millions de dollars.

American Sniper (2014)

En 2014 sort au cinéma le film de guerre de Clint Eastwood American Sniper. Il est adapté de l'autobiographie du tireur d'élite américain et ancien membre des SEAL Chris Kyle, surnommé "La Légende". Ce dernier, assassiné en 2013 par un ancien Marine sur un stand de tir au Texas, a un statut de héros aux États-Unis - mais aussi controversé - avec, selon lui, plus de 255 personnes abattues durant la guerre d'Irak (2003-2011).

American Sniper ©Warner Bros.

À la fois spectaculaire et intime, American Sniper réussit son association entre film de guerre et drame biographique, puisque les sensations résident autant dans les impressionnantes séquences de combats et de tirs de précision que dans l'interprétation habitée de Bradley Cooper. L'acteur, devenu très populaire avec la trilogie Very Bad Trip, confirme avec American Sniper sa consécration critique. Sa performance lui vaut une deuxième nomination à l'Oscar du Meilleur acteur en 2015, après celle reçue pour Happiness Therapy en 2013. À l'instar du film de Clint Eastwood, il met alors à l'oeuvre un registre très nuancé : soldat d'élite patriote, père de famille absent et instable, légende militaire et homme simple au bord de la folie.

La grande réussite d'American Sniper est ainsi d'établir un portrait complexe et peu glorieux d'un homme qui n'a de légendaire que ses performances à la guerre, et de faire de ce portrait personnel une peinture plus large de l'identité guerrière de la société américaine. Le portrait de Chris Kyle est complet, de son engagement dans l'armée américaine à son retour et son diagnostic de stress post-traumatique après ses déploiements en Irak. American Sniper porte ainsi en lui une belle matière critique, ce qui lui a valu de défrayer la chronique aux États-Unis lors de sa sortie. Sur le plan commercial, c'est une réussite avec 547 millions de dollars de recettes dans le monde, record dans la filmographie de Clint Eastwood.

Mossoul (2020)

Par rapport aux autres films de cette sélection, des grandes productions menées par de grand réalisateurs, couronnés de succès lors de leurs sorties au cinéma, Mossoul fait figure de timide outsider. Mossoul est le premier long-métrage réalisé par Matthew Michael Carnahan, frère de Joe Carnahan. Avant de réaliser ce film de guerre brutal et très réaliste, il a notamment scénarisé Le Royaume de Peter Berg et Lions et Agneaux de Robert Redford. Il s'y connaît donc en films de guerre et en matière militaire, mais ne fait pas le choix de la facilité avec Mossoul.

En effet, Mossoul raconte le recrutement de Kawa, un jeune policier de la ville de Mossoul, en Irak, par le Nineveh SWAT Team, composé de policiers ayant tous perdu des membres de leur famille dans la guerre contre Daesh. Le récit de Mossoul se déroule durant la terrible "bataille de Mossoul" (octobre 2016 - juillet 2017), à l'issue de laquelle les forces gouvernementales irakiennes et la coalition internationale ont repris la ville à Daesh. Dans le film de Matthew Michael Carnahan, les activités du Nineveh SWAT Team et de leur commandant Jasem ont été rendues illégales par la coalition militaire, mais ses membres continuent avec détermination à poursuivre leurs objectifs, dont un qu'ils tiennent secret...

Mossoul © Netflix

Filmé à l'épaule, parfois en first person shooter, tourné intégralement en langue arabe, Mossoul est une plongée radicalement immersive dans un des plus dramatiques conflits armés des années récentes. Violent, brutal, haletant, et très émouvant sur sa dernière partie, Mossoul offre des performances remarquables d'un casting alors peu connu, avec notamment une partition mémorable pour l'acteur franco-tunisien Adam Bessa dans le rôle de Kawa. Acclamé dans les festivals de Venise et de Toronto où il est présenté en 2019, Mossoul est distribué par Netflix et, sur une durée courte d'1h26, réussit haut la main tout ce qu'il propose.

À l'Ouest rien de nouveau (2022)

En 2022, Netflix distribue une ambitieuse production, À l'Ouest rien de nouveau, nouvelle adaptation du célèbre roman du même nom d'Erich Maria Remarque. Réalisé par le metteur en scène allemand Edward Berger, À l'Ouest rien de nouveau reprend fidèlement l'histoire du roman publié en 1929, à savoir celle du jeune Paul Bäumer, engagé volontaire dans l'armée allemande en mai 1917. D'abord enthousiastes, enivrés par les discours patriotiques, Paul et ses camarades vont vite découvrir toute l'horreur de la "guerre des tranchées", dans une Première Guerre mondiale dévastatrice où les pertes militaires européennes vont excéder les 10 millions de morts.

À l'Ouest rien de nouveau ©Netflix

À l'Ouest rien de nouveau se distingue par sa grande ambition visuelle, qui offre des séquences de combat techniquement admirables et d'une puissance rare, tirant le meilleur de son budget limité de 20 millions de dollars. Un grand réalisme est de mise, autant pour représenter les combats que pour illustrer les conditions de vie terribles des soldats dans les tranchées. Le film d'Edward Berger, à l'image du roman et à la différence de beaucoup de films de guerre, s'inscrit dans une démarche pacifiste, développant combien la jeune génération européenne de l'époque a souffert des folies impérialistes et meurtrières de leurs dirigeants et s'appliquant à montrer toute la tragédie de ces destins brisés.

Nommé 9 fois aux Oscars 2023, À l'Ouest rien de nouveau repart avec quatre récompenses : Oscar de la Meilleure photographie, Meilleurs décors et direction artistique, Meilleure musique de film et Meilleur film international. Hormis Daniel Brühl, dans le rôle du négociateur Matthias Erzberger, le casting du film est inconnu à l'international, et le jeune Felix Kammerer brille dans le rôle principal. À l'Ouest rien de nouveau est sans doute, à ce jour, le meilleur des films de guerre récent, racontant un conflit qui n'est pas le plus traité au cinéma, et le faisant pour délivrer un message d'humanité qui, s'il n'est pas neuf, reste bouleversant.