Ce film de requin jamais sorti au cinéma vient d’arriver en streaming en France

Fan de films de requins ? Un nouveau long-métrage mettant en scène un dangereux squale vient d'arriver en streaming en France. Il s'agit du film "Menace en eaux profondes" disponible dès à présent sur CANAL+

Menace en eaux profondes est dispo sur CANAL+

Alors qu’un des meilleurs films de requins de ces dernières années est à rattraper gratuitement, c’est un nouveau long-métrage mettant en scène un dangereux squale qui vient d’arriver en streaming pour les abonnés CANAL+. Son nom ? Menace en eaux profondes (Something in the Water en VO)

L’intrigue se déroule quasi intégralement dans les eaux turquoise de République dominicaine. C’est dans ce décor paradisiaque que quatre amies se retrouvent pour assister au mariage de leur meilleure amie, Lizzie.

La veille de la cérémonie, elles décident de s’octroyer une dernière folie en célibataires, et partent pour une virée en bateau à destination d’une île déserte à quelques kilomètres de leur lieu de vie. Mais cette parenthèse enchantée se transforme vite en cauchemar lorsque l’une d’elles est gravement blessée par un requin.

Démunies, elles tentent de rentrer le plus vite possible à l’hôtel pour la mettre hors de danger, mais leur embarcation heurte un rocher. Après avoir vu leur bateau couler, impuissantes, elles se retrouvent livrées à elles-mêmes en pleine mer, et vont devoir lutter pour leur vie, entre l’épuisement physique, la panique, et surtout le requin, qui ne tarde pas à revenir.

Faut-il le regarder ?

Menace en eaux profondes ne révolutionne pas le genre et penche davantage vers le drame que vers le pur survival horrifique, comme pouvait l’être Instinct de survie. Ne vous attendez pas à voir une débauche d’effets spéciaux, ou une effusion d’hémoglobines.

Le requin n’est que très peu montré, ce qui sert le côté survival, et procure quelques bonnes séquences de tension, même si l’ensemble souffre d’une écriture bancale, et de personnages beaucoup trop caricaturaux pour pleinement convaincre.