Mes meilleures amies sur Netflix : pourquoi la comédie n'a jamais eu de suite ?

En 2011, Paul Feig connaît son premier succès d'envergure avec "Mes meilleures amies". Cette comédie chick-lit a rapidement trouvé son public, au point qu'une suite semblait inéluctable. Seulement, jusqu'à aujourd'hui, un second opus n'a jamais vu le jour. Pourquoi ?

Tu seras ma meilleure amie !

Longtemps avant Mes meilleures amies, Paul Feig a évolué en tant qu'acteur dans les années 80. Par la suite, il est rapidement passé derrière la caméra en dirigeant des épisodes de Freaks and Geeks, Arrested Development, The Office ou bien encore Mad Men.

Son premier tournant arrive en 2011 quand il est choisi par Judd Apatow (avec qui il a travaillé sur Freaks and Geeks) pour réaliser Mes meilleures amies. Aidé au scénario par Kristen Wiig et Annie Mumolo, le réalisateur va connaître son premier succès d'envergure en récoltant 288 millions de dollars de recettes ! Le film est sans doute l'une des comédies les plus marquantes et hilarantes des années 2010. Il suffit de se rappeler de la mythique scène de l'intoxication alimentaire pour s'en rendre compte.

Mes meilleures amies ©Universal Pictures

Pour rappel, Mes meilleures amies suit Annie Walker, une jeune trentenaire dont la vie professionnelle et amoureuse est complètement au point mort. Lillian, sa meilleure amie, mène au contraire une existence parfaite. Elle demande alors à Annie d’être l’une de ses demoiselles d’honneur pour son futur mariage. Une situation qui va entraîner de nombreuses péripéties loufoques.



En ce qui concerne le casting, il est composé de véritables pépites de l'humour. On retrouve ainsi Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Rose Byrne, Wendi McLendon-Covey et Ellie Kemper.

Une suite ou pas ?

Malgré un succès commercial et de nombreux prix récoltés, Mes meilleures amies n'a pas connu de second ou troisième volet. Un spin-off n'a même pas été à l'ordre du jour. Universal Pictures était pourtant très motivé à l'idée de construire une véritable franchise. Toutefois, Kristen Wiig (qui enfile la triple casquette d'actrice, de scénariste et de productrice) ne l'a pas entendu de cette oreille. Il en a été de même pour Annie Mumolo et Judd Apatow. Plusieurs raisons ont été données concernant ce refus.

En effet, selon The Hollywood Reporter, un conflit d'ordre financier aurait été à l'origine du blocage de cette suite. Néanmoins, Wendi McLendon-Covey a démenti cela en expliquant que cette suite n'avait pas lieu pour des raisons de planning, mais aussi parce que Kristen Wiig préférait d'abord se présenter avec une idée aussi bonne que celle du film de 2011. Finalement, c'est Wiig elle-même qui a préféré mettre fin aux différentes rumeurs. Ainsi, elle a déclaré qu'une suite ne se ferait jamais, car elle préférait passer à autre chose. Pourtant, un film centré sur les aventures du personnage incarné par Melissa McCarthy aurait pu fonctionner. Toutefois, on salue l'actrice d'avoir eu le courage de ne pas se plier au jeu des suites.