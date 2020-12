Metal Gear Solid : le film a trouvé son Snake

Le dossier traîne mais il avance, dans l'ombre. La saga vidéoludique "Metal Gear Solid" est toujours partie pour obtenir son adaptation au cinéma, sous la direction du réalisateur Jordan Vogt-Roberts. L'acteur principal pour le rôle de Solid Snake a été trouvé et le choix ne surprend pas.

Metal Gear Solid : une adaptation redoutée

Metal Gear Solid est ce qu'on appelle un monument dans le monde des jeux vidéo. Autant dire que les craintes sont nombreuses depuis qu'il a été question d'une adaptation au cinéma. Parce qu'une longue série de précédentes tentatives a prouvé que les jeux vidéo sur grand écran, ça ne faisait guère bon ménage. Les fans sont toujours animés par des grandes exigences par rapport à leurs titres chéris et le résultat ne parvient jamais à atteindre ce qu'ils avaient en tête. Autant pour les adaptations de livres, de nombreuses réussites sont à noter. Pour les jeux, le palmarès est proche du néant. Mais nous n'allons pas nous attarder sur le sujet dans ces lignes pour rester concentré sur Metal Gear Solid. Le film est en développement depuis des années, avec Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) toujours partant pour être à la mise en scène.

Un interprète pour Solid Snake

Même si on a rarement des nouvelles de l'avancée des opérations et que l'on a cette impression que Sony ne veut pas enclencher la seconde, il ne faut pas croire que rien ne se passe. Une grosse avancée vient de tomber et elle risque de faire plaisir aux fans. D'après Deadline, Oscar Isaac a été choisi pour camper Solid Snake. Un excellent acteur que l'on a connu dans un cinéma typé indépendant et qui ne cesse de grandir à Hollywood. En plus d'un rôle majeur (Poe Dameron) dans la dernière trilogie Star Wars, il a été engagé pour être l'une des têtes d'affiche de Dune et aussi pour porter le personnage principal de la série Moon Knight pour Marvel. Sa présence sur un projet est toujours un gage de qualité, Oscar Isaac s'est imposé comme un acteur de talent. Il se lance un sacré défi en prenant le rôle de Solid Snake. Le personnage est absolument cultissime et possède une aura singulière. Nous avons une image très définie de qui il est, ce qui va rendre le travail d'Oscar Isaac encore plus compliqué.

Star Wars - Le Réveil de la Force © 2015 Lucasfilm Ltd. & TM. All Right Reserved.

Ce n'est sûrement pas à lui que l'on aurait pensé de prime abord pour le rôle mais, en mars 2019, le réalisateur avait avoué publiquement sur Twitter qu'il adorerait avoir l'acteur dans son film. À l'époque, celui qui a finalement obtenu le rôle avait aussi montré de l'intérêt de son côté. Lors de la promotion de Triple Frontière, il avouait avoir envie de participer à une adaptation de Metal Gear Solid. Plus d'un an après, les étoiles sont alignées et tout le monde s'est mis d'accord ! Compte tenu du calendrier chargé d'Oscar Isaac, le tournage de ce film ne devrait pas être pour les prochains mois. Nous sommes habitués à attendre avec ce projet...

Le scénario a été écrit par Derek Connolly mais on ne sait pas encore comment il va se positionner par rapport aux jeux. L'option la plus facile serait d'adapter le tout premier jeu, avec Snake qui infiltre une base terroriste contenant une arme nucléaire. Pour parvenir à neutraliser cette menace, il devra user de ses bras mais aussi de son cerveau. La franchise a toujours offert au joueur le choix entre l'action et l'infiltration - la seconde option étant souvent la plus viable.