Metal Gear Solid : Oscar Isaac évoque le film

Le film "Metal Gear Solid" n'avance pas des masses malgré la présence au casting d'Oscar Isaac. L'acteur a donné des nouvelles du projet, moyennement encourageantes.

Le film Metal Gear Solid avec Oscar Isaac ?

Voilà des années qu'on entend parler d'un film Metal Gear Solid. Mais à force, difficile de vraiment croire en cette adaptation de la célèbre saga vidéoludique. Pourtant, il y aurait de quoi faire avec cette franchise. Rappelons que le jeu vidéo lui-même est fortement inspiré par le cinéma (avec des références chez Carpenter ou John Woo). On y suit dans un premier temps Solid Snake, un soldat d'élite chargé d'infiltrer l'île fictive de Shadow Moses où a lieu une prise d'otages. Surtout, c'est à cet endroit que se trouvent des installations nucléaires. Et les terroristes, qui portent le nom de l'unité Fox Hound et sont menés par Liquid Snake, menacent directement la Maison Blanche.

Metal Gear Solid 2 ©Konami

Il y aurait donc matière à faire un film passionnant et efficace. Rien qu'au scénario on repense évidemment à Rock de Michael Bay (autre influence assumée). Mais le cinéma n'est jusqu'à présent jamais parvenu à aller bien loin dans le développement d'un tel projet. Cependant, il y a maintenant deux ans on apprenait qu'Oscar Isaac allait incarner le héros sous la direction de Jordan Vogt-Roberts. Un choix intéressant qui devait surtout permettre de lancer la production.

Un projet toujours dans les cartons

À l'évidence, la pandémie de Covid-19 n'a pas aidé à faire avancer le film Metal Gear Solid. IGN a tout de même voulu avoir des informations sur l'évolution du projet en interrogeant Oscar Isaac, à l'occasion de la promotion de la série Moon Knight. Bien que la vidéo (ci-dessous) soit courte, le comédien prend le temps d'expliquer que le projet n'est pas enterré. Par contre, la production ne semble pas avoir encore beaucoup bougé puisqu'il n'y aurait même pas de scénario pour le moment.

Nous cherchons comme Solid Snake. Nous rampons à travers des conduits d'aération, à la recherche de l'histoire.

Il va donc falloir se montrer encore très patient pour Metal Gear Solid. Etant donné les bons résultats de certaines adaptations de jeux vidéo au cinéma ces derniers temps, on garde tout de même espoir.