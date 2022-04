Meurs un autre jour : Halle Berry s'est étouffée en tournant la scène de sexe

Dans le James Bond "Meurs un autre jour", Pierce Brosnan et Halle Berry ont participé à une scène de sexe qui aurait pu tourner au drame pour l'actrice qui s'est étouffée avec une figue durant le tournage.

Meurs un autre jour, le dernier Pierce Brosnan

Après GoldenEye (1995), Demain ne meurt jamais (1997) et Le Monde ne suffit pas (1999), Pierce Brosnan a eu droit à une dernière aventure dans le costume de James Bond avec Meurs un autre jour (2002). Un vingtième opus de la célèbre saga qui voit l'agent 007 se balader comme toujours à travers le monde, commençant par une année de torture en Corée du Nord avant de poursuivre sa cavale entre Hong Kong, Londres et Cuba, pour finir en Islande dans un immense palais de glace. Pour ce dernier tour de piste, Pierce Brosnan a pu se satisfaire du résultat. Meurs un autre jour rapportant plus de 430 millions de dollars au box-office mondial, soit le meilleur score pour l'acteur en tant que James Bond.

Meurs un autre jour ©EON Productions

Outre Pierce Brosnan, on retrouve au casting du film Rosamund Pike en Miranda Frost, Toby Stephens en méchant Gustav Graves, ainsi que Madonna pour une apparition rapide en enseignante d'escrime. Mais surtout, il y a Halle Berry dans le rôle de la James Bond girl Jinx. L'actrice avait déjà fait partie d'une grosse production avec X-Men (2000) et venait de livrer une performance impressionnante dans A l'ombre de la haine (2001) pour laquelle elle remporta l'Oscar de la meilleure actrice. Elle apprit d'ailleurs sa nomination durant le tournage de ce 20e James Bond.

Un accident avec une figue !

Le passage d'Halle Berry dans la franchise aura marqué les esprits, notamment grâce à sa sortie de l'eau rappelant celle d'Ursula Andress dans James Bond 007 contre Dr No (1962). L'actrice affiche un bikini similaire, mais de couleur différente, ainsi qu'un couteau à la ceinture.

Halle Berry - Meurs un autre jour / Ursula Andress - James Bond 007 contre Dr No ©EON Productions

Halle Berry apporte donc une touche sexy à Meurs un autre jour - cahier des charges de James Bond oblige. Mais tout ne s'est pas toujours déroulé parfaitement durant le tournage. Notamment lors de la scène de sexe, lorsque Jinx sort un canif, puis une figue qu'elle découpe et mange avant d'embrasser langoureusement 007. Un passage qui aurait pu tourner au drame, comme elle le racontait (avec humour) lors d'une interview en 2020 au Tonight Show de Jimmy Fallon :

Je devais être hyper sexy et le séduire avec une figue. Et ça s'est terminé avec moi en train de m'étouffer. Pierce Brosnan a dû se lever et me faire la manœuvre d'Heimlich. Au final, ce n'était vraiment pas sexy.

Avant de se montrer élogieuse envers son partenaire à l'écran :

Il était là pour moi. Il restera l'une de mes personnes préférées.

Outre pour cette anecdote amusante pour laquelle il y a eu plus de peur que de mal, cette scène de sexe est assez inédite dans la saga James Bond. En effet, avant Meurs un autre jour, on ne voyait jamais vraiment Bond en pleine action. Les films précédents ayant toujours fait bien attention de couper avant d'en montrer trop pour éviter une restriction dans les salles. L'ironie étant que James Bond puisse, par contre, tuer de sang froid tous ses ennemis...