Meurs un autre jour : l'histoire du spin-off annulé sur Jinx (Halle Berry)

"Meurs un autre jour" a permis pour la quatrième et dernière fois à Pierce Brosnan de tourner dans le costume de James Bond. Une aventure pour laquelle il a donné la réplique à Halle Berry. Son personnage, Jinx, aurait pu avoir un spin-off et on sait de quoi il était question à l'intérieur.

Meurs un autre jour : la dernière de Pierce Brosnan

En novembre 2002 sort Meurs un autre jour, le 20ème épisode de la saga, réalisé cette fois par Lee Tamahori. Pierce Brosnan est, pour son dernier tour de piste, dans une intrigue qui le présente dans une très mauvaise posture en Corée du Nord. À la suite d'une mission qui a tourne mal à cause d'une trahison, il est fait prisonnier pendant un moment. Jusqu'à qu'il soit libéré en échange du lieutenant Zao (Rick Yune), un homme au courant de l'identité du traître.

Bond n'est plus désiré du côté du MI6 et doit désormais opérer seul pour découvrir la vérité sur cette affaire. Il se lance sur les traces de Zao et croise en chemin une certaine Jinx (Halle Berry) ainsi que Miranda Frost (Rosamund Pike). La première de ces deux femmes est restée dans les mémoires pour sa fameuse scène d'introduction où elle sortait de l'eau en bikini orange. Un passage qui faisait écho à celui dans James Bond 007 contre Dr. No quand Ursula Andress terminait sa baignade.

James Bond (Pierce Brosnan) - Meurs un autre jour ©Metro-Goldwyn-Mayer

Jinx aurait pu avoir son propre film

Ça serait évidemment très réducteur de résumer le personnage de Jinx à son maillot de bain, même si la saga a eu parfois du mal avec les femmes, pour leur donner de la consistance. Et il s'avère qu'Halle Berry aurait pu revenir dans un spin-off. Le compte Twitter 007 in LA partage des informations qui proviennent d'un script signé par Neal Purvis et Robert Wade. Nous sommes en 2003, quelques mois après la sortie de Meurs un autre jour. Découvrez les premières informations sur le scénario :

Tout commence avec une scène dans le passé pour introduire Jinx durant sa jeunesse. Elle habite avec ses parents dans une résidence sécurisée et réservée au personnel travaillant pour l'ambassade américaine à San Salvador. Mais sa vie bascule le jour où elle devient orpheline à la suite d'une explosion chez elle. Après les funérailles de ses parents, elle découvre une pièce secrète chez elle. Un certain Damien Falcon a pénétré à l'intérieur pour enlever des documents sensibles. C'est là que Jinx apprend que son père était un espion pour le compte des USA. L'homme lui promet de trouver le responsable puis il voit le potentiel qui se cache en elle.

Ainsi, elle devient à son tour une agent. On la retrouve des années après, en train de travailler avec Falcon. Elle est notamment au contact d'un businessman somalien pas très net et doit ensuite s'envoler pour Barcelone afin d'aider un agent du MI-6 au sujet d'un organisation terroriste.

Meurs un autre jour ©Metro-Goldwyn-Mayer

La suite, il faudra l'attendre, car le compte Twitter s'est arrêté à ce stade dans la description du scénario. On vous invite donc à le surveiller de près si ce projet annulé vous intéresse. Concernant les coulisses, Halle Berry en a déjà parlé par le passé. Les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli étaient partants pour que ce spin-off se fasse.

Une précédente tentative a eu lieu avec Wai Lin, vue dans Demain ne meurt jamais sous les traits de Michelle Yeoh. Mais ça n'a pas pu se faire et Jinx a été vue comme la nouvelle candidate. La MGM a néanmoins tout stoppé, contre l'avis des producteurs, à cause du budget qui grimpait dans les 80 millions de dollars. La franchise s'est contentée de se reconcentrer sur une nouvelle incarnation masculine avec Casino Royale en 2006.