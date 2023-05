Michael J. Fox : ses propos bouleversants sur la maladie de Parkinson

À quelques jours de la sortie du documentaire "Still : la vie de Michael J. Fox", la star de "Retour vers le futur" est revenu sur son combat contre la maladie de Parkinson. Des confessions poignantes, au cours desquelles l'acteur a affirmé qu'il ne va "jamais atteindre 80 ans".

Les confessions poignantes de Michael J. Fox

Au cours d'une interview accordée à CBS ce dimanche 30 avril 2023, Michael J. Fox est revenu sur la maladie de Parkinson, dont il souffre depuis de nombreuses années. En 1998, la star de Retour vers le futur révèle être atteint de cette pathologie neurodégénérative, qui provoque des troubles moteurs, comportementaux et cognitifs. Depuis, le comédien n'a cessé de témoigner pour sensibiliser sur cette maladie chronique et a créé une fondation consacrée à la recherche d'un remède.

Retour vers le futur ©Universal Pictures

Le 12 mai 2023 sortira sur Apple TV+ un documentaire intitulé Still : la vie de Michael J. Fox, qui revient sur sa carrière ainsi que sur sa vie privée et son combat contre Parkinson. Une lutte qui devient "plus difficile chaque jour", comme l'a expliqué l'acteur sur CBS. Il a également affirmé que le moindre geste quotidien peut être une véritable épreuve, comme le fait d'"aspirer de la nourriture", ajoutant :

Pour certaines familles, pour certaines personnes, c’est un cauchemar, c’est un enfer, on est confronté à des réalités qui dépassent l’entendement pour la plupart.

Le comédien a révélé s'être "cassé les deux bras, le visage, la main en tombant" à cause des mouvements incontrôlés provoqués par la maladie, qui "vous attrape de plein de façons subtiles". Affirmant "qu'on ne meurt pas de Parkinson, on meurt avec Parkinson", l'acteur de 61 ans qui a reçu un Oscar d'honneur en novembre dernier a confié :