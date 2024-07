Ce site unique en son genre va faire rêver les fans de Michael Mann

Michael Mann a lancé un site d'archives regroupant des documents uniques sur la conception de son dernier film "Ferrari". Une proposition qui permet de découvrir son travail en temps réel.

Michael Mann lance un site unique en son genre

Michael Mann est une des grandes figures du cinéma américain. Son impact sur le 7e art est indéniable, ne serait-ce qu'avec son chef-d'œuvre Heat (1996). Néanmoins, l'ensemble de sa filmographie est passionnant. De son premier long-métrage, le polar noir Le Solitaire (1981), jusqu'à son biopic endeuillé Ferrari (2024, disponible sur Prime Video), en passant par le thriller Le Sixième sens (1986), l'épique Le Dernier des Mohicans (1992) ou le fascinant Collatéral (2004). Malgré la difficulté, nous nous étions même lancés dans un classement de ses œuvres.

Ferrari de Michael Mann ©Prime Video

Reconnu comme un cinéaste majeur, Michael Mann a été analysé de fond en comble, et son cinéma n'a sûrement plus beaucoup de secrets pour ses fans. Cependant, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Raison pour laquelle le site michaelmannarchives.com devrait en intéresser plus d'un. Un site initié par Michael Mann et qui donne un accès à tout son processus de réalisation. Cela va du travail avec les acteurs, aux pages du scénario annotées par le réalisateur, en passant par des storyboards ou encore des enregistrements audio. En voici la description officielle :

Plongez dans les scènes clés du film en temps réel grâce à des documents et des vidéos tirés des archives du réalisateur, offrant un aperçu intime de l'approche de Mann.

"Un ajout unique et essentiel pour la recherche sur le cinéma"

Le site propose pour le moment un focus sur le dernier film de Michael Mann, Ferrari. Sont ainsi disponibles 20 mini-documentaires vidéos dans lesquels on peut voir des aspects techniques précis être abordés, sur le choix de caméra ou le travail avec le département artistique. Le tout a été capturé quasiment en temps réel durant le tournage.

Pour donner une idée concrète de ce qui est proposé avec le site, Curtis Tsui, producteur chez Criterion, a déclaré (via Deadline) : "J’ai adoré entendre Michael raconter comment il a réalisé une scène tout en regardant la scène se dérouler, ou entendre l’explication des raisons pour lesquelles La Traviata était si importante tout en analysant la construction de la scène".

C'est donc bien plus qu'un simple making of ou commentaire audio qu'on trouverait en bonus de DVD qui est proposé ici, mais une véritable source d'informations riche et extrêmement complète. Pour le producteur Edward Saxon, il s'agit "d'un ajout unique et essentiel pour la recherche sur le cinéma et la réalisation cinématographique" tandis que Dennis Lim, directeur artistique du New York Film Festival estime que "en explorant le site, on appréhende véritablement à la fois la vision et le travail derrière l'œuvre de Michael Mann".

Combien coûte l'accès ?

Bien sûr, ces archives ne sont pas gratuites. Elles ont même un coût assez important puisqu'il faut débourser 65$ pour pouvoir y accéder. De plus, si pour le moment le contenu se limite à Ferrari, il se pourrait que d'autres éléments soient rajoutés prochainement. Le site est accessible depuis les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne.

Voici le détail du contenu du site.