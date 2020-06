Michael Mann va enfin faire son film sur Enzo Ferrari

Michael Mann a depuis longtemps envie de faire son biopic sur Enzo Ferrari. Le réalisateur est prêt pour se lancer dans ce projet, qui marquera enfin son retour à la réalisation après "Hacker". Il pourrait diriger Hugh Jackman dans le rôle principal.

Hugh Jackman chez Michael Mann ?

Des années que le maître américain Michael Mann planche sur ce projet, sans jamais arriver à le mettre sur des rails. Variety confirme que cette fois, ça va être le cas. Le biopic sur Enro Ferrari a reçu un gros coup de pouce durant le Marché du film cannois qui se déroule en virtuel cette année. Une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, le média américain dévoile que Hugh Jackman est pressenti pour prendre le rôle principal. La star est en discussion et rien n'est signé, mais ce serait une bonne alliance que de le voir sous la direction de Michael Mann, excellent pour exploiter le meilleur des acteurs qu'il engage. La production pourrait débuter au printemps 2021, ce qui laisse le temps de se préparer. Concernant la distribution, c'est Amazon qui serait dans le coup pour l'international.

Ce biopic se déroulera en 1957 juste après qu'Enzo Ferrari a perdu son fils. Un drame qui a été dur à surmonter. Le pilote se lança alors dans la course italienne, Les Mille Miglia, qu'il remporta. La disparition de Dino aurait pu changer à jamais le destin d'Enzo, qui songea sérieusement à tout arrêter, ne se sentant plus habité par la force nécessaire pour concourir. Une période qui a également été difficile pour le mariage des Ferrari, Laura découvrant que son mari avait une part secrète et une relation extra-conjugale.

Michael Mann se passionne pour Enzo Ferrari depuis longtemps

Le réalisateur avant commencé à travailler sur une adaptation du livre Enzo Ferrari : l'homme, les voitures, les courses il y a des années. Le projet devait se faire avec Christian Bale dans le rôle principal mais l'acteur s'était ensuite retiré. Ce dernier n'a cependant pas abandonné l'univers et s'est ensuite engagé chez James Mangold pour l'efficace Le Mans 66. Finalement tout rentre dans l'ordre pour Michael Mann, qui va pouvoir mettre en scène ce projet qui devrait encore démontrer tout l'étendu de son talent. Même quand il sort quelque chose de plus mineur comme Hacker, on en retient toujours plus que ce qu'on voit dans la majorité des sorties annuelles. Et pas la peine de craindre que l'exercice du biopic, parfois un peu trop scolaire, soit un frein aux ambitions de Mann - il s'y est déjà essayé avec Ali. S'il se lance dans un projet, c'est qu'il a des bonnes raisons de le faire pour prolonger ses obsessions, ses motifs thématiques et formels.

Absent pendant des années, nous pourrions avoir du Michael Mann plus intensément à l'avenir. Il travaille sur la série Tokyo Vice pour HBO Max, dont il réalisera le pilote. Lors d'une récente interview, il déclarait également avoir toujours envie de faire le préquel de Heat, basé sur un roman dont il est l'auteur. Espérons que tout ça aboutisse, car à quoi bon vivre dans un monde où Michael Mann est inactif ?