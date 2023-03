Michelle Yeoh se confie sur le racisme qu'elle a subi à Hollywood

Ces dernières années, Michelle Yeoh a enchaîné les seconds rôles dans des productions hollywoodiennes comme Mechanic : Résurrection, Last Christmas, Boss Level ou encore Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Mais en 2022, la comédienne est revenue sur le devant de la scène avec Everything Everywhere All at Once.

Dans ce film de science-fiction réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, l'actrice prête ses traits à Evelyne Wang, propriétaire d'une laverie avec son mari Waymond (Ke Huy Quan), qui cherche à divorcer. Soudainement, elle se retrouve propulsée dans le multivers et découvre à travers différents mondes parallèles les existences qu'elle aurait pu mener.

La performance de Michelle Yeoh lui a valu le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Elle est par ailleurs nommée aux Oscars, qui se dérouleront dans la nuit du 12 au 13 mars 2023, aux côtés de Cate Blanchett (Tár), Michelle Williams (The Fabelmans), Ana de Armas (Blonde) et Andrea Riseborough (To Leslie).

À l'approche de la cérémonie, Michelle Yeoh est revenue sur sa carrière auprès de People. L'actrice malaisienne révélée par Le Flic de Hong Kong 2 et Police Story 3 : Supercop a évoqué ses débuts compliqués à Hollywood en 1997 avec Demain ne meurt jamais, deuxième opus de la franchise James Bond porté par Pierce Brosnan.

La comédienne a raconté :

Mais son personnage, Wai Lin, sauve la vie de l'espion britannique et refuse ses avances. Ce qui n'empêche pas Michelle Yeoh de continuer à subir le racisme outre-Atlantique :

À l'époque, les gens de cette industrie ne savaient pas vraiment si j'étais chinoise ou japonaise ou coréenne ou même si je parlais anglais. Ils me parlaient très fort et très lentement. Je n'ai pas travaillé pendant près deux ans après ce film, jusqu'à Tigre et Dragon, simplement parce que je n'adhérais pas aux rôles stéréotypés qu'on me proposait.