Mickey 17 : un premier teaser pour le Bong Joon-ho avec Robert Pattinson

Warner Bros. a dévoilé un premier teaser pour "Mickey 17", le prochain film de Bong Joon-ho porté par Robert Pattinson. Une vidéo courte qui permet d'annoncer la date de sortie : le 29 mars 2024 aux Etats-Unis.

Bong Joon-ho, après le succès de Parasite

On n'a pas attendu Parasite (2019) pour savoir que Bong Joon-ho était un cinéaste talentueux. Le réalisateur coréen en aura marqué plus d'un avec Memories of Murder (2003), son deuxième long-métrage, avant que ne vienne l'excellent The Host (2006). Puis, si les cinéphiles pointus auront certainement vus Mother (2009), le cinéaste aura commencé à toucher un plus grand public avec Snowpiercer, le Transperceneige (2013), en langue anglaise et avec notamment Chris Evans au casting.

Par la suite, Bong Joon-ho est resté dans une production internationale avec Okja (2017), disponible sur Netflix, avant de revenir à un film 100% coréen avec Parasite. C'est avec celui-ci que le réalisateur a obtenu son plus grand succès en France (presque 2 millions d'entrées) et une reconnaissance mondiale. Il est en effet récompensé en 2019 de la Palme d'or au Festival de Cannes, avant de repartir avec le Golden Globes, le BAFTA et le César du meilleur film étranger, ainsi que les Oscars du Meilleur film, du Meilleur film international, du Meilleur réalisateur et du Meilleur scénario original.

Robert Pattinson se dévoile dans Mickey 17

Devant un tel succès, Bong Joon-ho n'a pas dû avoir beaucoup de mal à trouver des financements pour son prochain film, Mickey 17. Pour cela, il s'est associé au studio Warner Bros. Il a donc décidé de s'essayer une fois de plus à un film en langue anglaise. Surtout, le réalisateur a choisi un acteur de renom pour porter son long-métrage, en la personne de Robert Pattinson.

Robert Pattinson - Mickey 17 ©Warner Bros.

L'interprète de Batman ne cesse d'ajouter à son CV des collaborations avec des auteurs prestigieux. Comme on l'annonçait en début d'année 2022, Mickey 17 est l'adaptation du roman de science-fiction d'Edward Ashton. Le film va raconter l'histoire d’un "consommable", un employé jetable envoyé avec une expédition chargée de coloniser le monde de glace Niflheim. Si une mission devient trop dangereuse, il prend le relais car, s'il meurt, un nouveau corps est régénéré avec la plupart de ses souvenirs intacts.

Mickey 17 n'arrivera dans les salles qu'en 2024, mais Warner Bros. a déjà partagé un premier teaser (en une et fin d'article). Des images qui ne permettent pas d'en apprendre beaucoup plus sur le film, mais on peut sentir l'ambiance glaciale avec le regard froid de Robert Pattinson à son réveil. Cette vidéo promotionnelle est surtout l'occasion pour Warner d'annoncer que Mickey 17 sortira uniquement dans les salles de cinéma, le 29 mars 2024 aux Etats-Unis (probablement le 27 en France).