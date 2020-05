Midnight Sun : Edward et Bella reviennent cet été dans le nouveau chapitre Twilight

Préparez vos bagages, on repart à Forks ! Midnight Sun, le tome 5 tant attendu de la saga Twilight, toujours écrit par Stephenie Meyer sortira enfin au mois d'août en France. Découvrez les premiers détails.

Voici une nouvelle qui devrait ravir les fans de la saga Twilight ! Stephenie Meyer, l'auteure des quatre romans parus entre 2005 et 2008, a annoncé que le cinquième tome, Midnight Sun, serait disponible cet été, le 4 août plus précisément, y compris en France (via Hachette Romans).

Midnight Sun : Edward raconte Twilight

Ce cinquième tome traîne dans les tiroirs de Stephenie Meyer depuis plus de dix ans. Mais après un leak des premières pages, elle avait décidé de ne pas poursuivre son écriture. La pandémie de coronavirus qui sévit actuellement sur la planète et le confinement des populations l'a visiblement fait changer d'avis.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce cinquième tome ne sera pas la suite des aventures de nos vampires préférés, mais une nouvelle manière d'aborder la rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan.

En effet, Midnight Sun racontera le début de cette histoire du point de vue d'Edward. Il s'agit, en d'autres termes, de raconter la même trame que le premier roman, Fascination, mais du point de vue du vampire. Ce qui devrait nous renseigner sur le passé assez flou de ce dernier et également sur la raison pour laquelle sa rencontre avec Bella a été aussi déterminante dans son existence. Le ton abordé devrait être plus sombre que celui de Fascination, qui était raconté avec une vision très naïve de la vie et de l'amour.

Copyright : Hachette Romans

Concernant la sortie de ce nouvel opus de la saga Twilight, Cécile Térouanne, la directrice de la maison Hachette Romans a déclaré :

Quelle joie de plonger à nouveau dans cette inoubliable histoire, et d’y retrouver toute l’intensité de l’univers créé par Stephenie Meyer ! Dès les premières pages de Midnight Sun, le pouvoir hypnotique des personnages s’exerce sur le lecteur, et la voix proprement inouïe d’Edward confère à sa fascination pour Bella un charme irrésistible. La saga Twilight est magistralement complétée avec ce roman tant attendu, et nul doute que Midnight Sun va subjuguer toute une nouvelle génération de lecteurs

Midnight Sun : bientôt le film ?

En plus des romans, la saga Twilight s'est également popularisée au cinéma, avec cinq films ayant rapporté plus de trois milliards de dollars au box-office. Avec ce nouveau roman qui risque de devenir un autre succès pour son auteure, l'appât du gain pourrait pousser les producteurs à vouloir porter cette nouvelle histoire sur grand écran, à la manière d'Hunger Games qui prévoit déjà d'adapter en film le nouveau roman.

Si c'était le cas, il faudrait trouver deux nouveaux acteurs pour interpréter Edward et Bella et ainsi succéder à Robert Pattinson et Kristen Stewart, qui mènent depuis des carrières brillantes au cinéma.