Mike Tyson : sur quelle partie de la vie du boxeur se concentrera le biopic ?

L'acteur Jamie Foxx a récemment confirmé qu'il interpréterait Mike Tyson dans un futur biopic à l'effigie du boxeur. Pour autant, le métrage demeure très incertain. Voici, pour le moment, tout ce que l'on sait sur le projet.

Jamie Foxx dans la peau de Mike Tyson

Cela fait maintenant quelques années que Jamie Foxx veut interpréter Mike Tyson au cinéma. Le projet remonte à 2009 alors que Mike Tyson lui même évoquait un film sur sa vie porté par Jamie Foxx. En 2014, le scénariste Terence Winter rejoignait l'aventure pour écrire le script de ce biopic. En 2015, la 20th Century Fox tentait de convaincre le légendaire Martin Scorsese de s'occuper de la réalisation. Le cinéaste a refusé la proposition. En 2017, le studio affirmait que le projet était toujours d'actualité. Récemment, c'est Jamie Foxx lui-même qui a relancé le film et a dévoilé une photo de sa transformation.

Sur quelle partie de sa vie va se concentrer le biopic sur Mike Tyson ?

La vie de Mike Tyson est bien remplie. Il est une figure emblématique de la boxe américaine et a remporté le championnat poids lourds à l'âge de 20 ans. Tyson était réputé pour sa rapidité hors du commun. Mais le sportif a interrompu sa carrière à cause d'un séjour en prison en 1991 pour viol. Après sa libération, Mike Tyson est revenu sur le devant de la scène grâce à télévision et le cinéma, devenant une figure de la pop culture. Ainsi, difficile de savoir sur quelle partie de sa vie le biopic va se concentrer.

Jamie Foxx a avancé qu'il voulait dépeindre la transformation de Mike Tyson en un homme « pacifique » après le décès de sa fille en 2009. Ainsi, cette biographie devrait vraisemblablement débuter au début des années 1980 lorsque Cus d'Amato est devenu le tuteur légal de Tyson et a commencé à le former. L'acte final couvrira probablement les années après son dernier combat professionnel en 2005. Cependant, l'essentiel du biopic devrait se concentrer sur la montée et le déclin soudain du héros, avec un accent sur ses années compliquées entre 1990 et 1997.

Le film abordera sans doute son adolescence, ses victoires, son passage en prison de 1991 à 1995 et son retour sur le ring. Le biopic devrait aussi traiter l'après carrière de Mike Tyson, quand il est devenu une figure de la pop culture à travers le cinéma, les séries et la scène. Ainsi, si l'on suit les propos de Jamie Foxx, le film se concentrera sur la rédemption de Mike Tyson, et pourrait donc devenir un digne héritier de l'immense Raging Bull de Martin Scorsese.