Ce soir à la TV : échec au cinéma, cette comédie érotique a enflammé Netflix

En 2018, Axelle Laffont est une "MILF" dans le film du même nom, comédie sulfureuse où trois amies quarantenaires s'encanaillent avec trois jeunes hommes dans leur vingtaine. "MILF" est diffusé ce soir sur C8.

MILF, une ode aux "mamans" sexy

En 2018, l'actrice et humoriste Axelle Laffont présente son premier film en tant que réalisatrice : MILF. Une comédie qu'elle a écrite et dans laquelle elle tient aussi le premier rôle, entourée de Marie-Josée Croze et Virginie Ledoyen.

MILF ©Studiocanal

Trois amies d’enfance partent dans le Sud vider la maison de l’une d’entre elles, afin de la vendre. Pendant ces quelques jours, elles vont devenir les cibles privilégiées de trois jeunes garçons, pour qui ces femmes seules, quarantenaires, sont bien plus séduisantes que les filles de leur âge… Cécile, Sonia et Elise découvrent avec bonheur qu’elles sont des MILF !

Dans ce film, les trois personnages féminins sont donc face à trois personnages masculins bien plus jeunes, incarnés par Waël Sersoub, Matthias Dandois et Victor Meutelet. Leurs relations vont donner lieu à de multiples péripéties essentiellement comiques, pas mal de nudité et de scènes de sexe, et une touche ça et là d'amertume.

Sur le papier, l'idée de MILF est intéressante, avec une inspiration revendiquée de certains films américains comme Spring Breakers et Mes meilleures amies. Malheureusement, à l'écran, le film peine à convaincre, enchaînant les gags convenus. Et si, en plus d'un casting a priori solide, l'humour piquant et énergique d'Axelle Laffont est bien là, ça ne suffit pas à relever le film de l'ennui et du malaise dans lesquels il s'enfonce vite. Résultat lors de sa courte exploitation en salles : une catastrophe avec seulement 127 308 spectateurs en France.

Le film a cartonné sur Netflix aux États-Unis... et en France

Finalement, ce n'est pas l'inspiration personnelle du film - Axelle Laffont a été en couple pendant son écriture avec Cyril Paglino, de 16 ans son cadet - mais plutôt l'inspiration "américaine" qui redonne un second souffle à MILF, quand il est diffusé sur Netflix aux États-Unis. Comédie qui se déroule sur le sable et sous le soleil de la Côte d'Azur en période de vacances, son cadre convient parfaitement pour cette diffusion à partir du 16 juillet 2020.

À l'époque, le site Looper écrit ainsi que :

Le film français "MILF" s'est rapidement hissé à la cinquième place du top 10 de Netflix. Cette comédie, qui s'inscrit parfaitement dans la collection de films sexy de la plateforme, explore les aspects à la fois excitants et gênants de l'amour et du sexe à l'âge mûr.

Petite subtilité de la diffusion outre-Atlantique du film sur Netflix, le film est catégorisé - à tort - dans les "contenus originaux", ce qui a vraisemblablement éveillé la curiosité des abonnés américains. Le succès est immédiat pour MILF, qui grimpe donc très vite à la 5e place du Top 10 Films. Fort de cette performance, MILF arrive ensuite dans le catalogue français de Netflix au printemps 2021, où il connaît aussi le succès, atteignant rapidement la 4e place du Top 10 Films.