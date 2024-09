Ce film sulfureux et polémique avec Jenna Ortega est enfin disponible en France

Miller's Girl, un thriller psychologique avec Jenna Ortega et Martin Freeman, est désormais disponible en France sur Prime Video. Sorti aux États-Unis en janvier 2024, le film a rapidement fait polémique en raison de son intrigue complexe, qui explore la relation ambiguë entre une jeune écrivaine de 18 ans et son professeur. La différence d'âge entre les deux acteurs et les scènes intimes ont suscité des débats.

L'histoire du film suit Cairo Sweet (Jenna Ortega), une jeune écrivaine talentueuse de 18 ans, et son professeur, Jonathan Miller (Martin Freeman), un écrivain en perte de vitesse. Ce dernier, fasciné par le potentiel créatif de son élève, développe une relation ambiguë avec elle, soulevant des questions sur les dynamiques de pouvoir et les limites morales dans un cadre éducatif. Ce sujet sensible a contribué à la polémique entourant le film, notamment en raison de la différence d'âge entre les deux comédiens (31 ans d'écart), un aspect qui a suscité des critiques sur la représentation à l’écran de relations déséquilibrées.

Des séquences intimes sous haute surveillance

Lors de sa sortie aux États-Unis et au Royaume-Uni, Miller's Girl a reçu des critiques mitigées. Si certains ont salué les performances des acteurs, en particulier celle de Jenna Ortega, d'autres ont exprimé des réserves quant à la façon dont le film aborde ses thématiques complexes. Martin Freeman a défendu le film, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une œuvre "nuancée" qui ne cherche pas à glorifier les relations représentées à l’écran, mais à les explorer sous un angle dramatique.

Les scènes intimes du film ont également fait l'objet d'une attention particulière. La coordinatrice d’intimité du projet, Kristina Arjona, a expliqué que tout avait été soigneusement encadré pour garantir que les acteurs, et notamment Jenna Ortega, se sentaient à l'aise tout au long du tournage. Des protocoles stricts ont été mis en place pour que ces scènes soient tournées dans des conditions respectueuses des limites de chacun.

