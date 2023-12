Le nouveau film de Jenna Ortega s'annonce séduisant et vénéneux

Dans "Miller's Girl", Jenna Ortega est Cairo Sweet, une brillante étudiante qui va s'engager dans une relation complexe avec son professeur Jonathan Miller, un écrivain raté incarné par Martin Freeman. Produit par Seth Rogen, ce premier long-métrage de Jade Halley Bartlett pourrait bien être une des sensations du début d'année 2024.

La confirmation pour Jenna Ortega ?

En 2024, Jenna Ortega devrait passer au niveau supérieur, après s'être révélée comme tête d'affiche au monde entier avec Scream et Scream 6 et la série Netflix Mercredi. On ne la reverra a priori plus dans la saga Scream, mais elle tiendra un rôle important dans Beetlejuice 2 de Tim Burton, suite très attendue du film de 1988, et par ailleurs mènera le film Miller's Girl, dans un face-à-face intrigant avec Martin Freeman.

Tara Carpenter (Jenna Ortega) - Scream 6 ©Paramount Pictures

Alors qu'arrive sur Paramount+ aux États-Unis le thriller Finestkind, dans lequel elle incarne une jeune femme mystérieuse liée à un trafic de drogue, Jenna Ortega prend maintenant en charge des rôles plus matures, et c'est ce qui fera aussi l'intérêt de Miller's Girl. En effet, dans celui-ci, elle est une brillante étudiante qui développe une relation complexe avec Jonathan Miller, son professeur et écrivain raté.

Martin Freeman et Jenna Ortega dans une relation trouble

Comme rapporté par Deadline, Miller's Girl fera sa première mondiale le 11 janvier au Festival international du film de Palm Springs, avant d'arriver dans les cinémas américains le 26 janvier 2024. Pour le moment aucune date de sortie n'est annoncée en France, mais selon sa réception lors de sa première, il pourrait se frayer un chemin jusque dans nos salles ou passer par le circuit streaming.

Miller's Girl est le premier long-métrage de Jade Halley Bartlett. À l'origine pièce de théâtre, Jade Halley Bartlett en a fait un scénario dont Seth Rogen a acheté les droits en 2016. Puis en 2022, Lionsgate a acquis les droits de distribution. Martin Freeman et Jenna Ortega sont castés, ainsi que Gideon Adlon, Bashir Salahuddin, Dagmara Domińczyk, and Christine Adams.

Miller's Girl est une comédie dramatique sur la relation complexe entre deux intellectuels solitaires. Un professeur à l'ambition artistique contrariée, Jonathan Miller, et une de ses jeunes étudiantes, Cairo Sweet. Alors que cette dernière doit travailler sur un essai à l'énoncé troublant, leur relation déborde le cadre académique pour devenir très ambigüe. Une première image a été dévoilée (en tête d'article), et une première bande-annonce devrait être mis en ligne très prochainement.