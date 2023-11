Scream 7 : Jenna Ortega quitte aussi le casting

Après le renvoi de Melissa Barrera, c'est au tour de Jenna Ortega de quitter le casting de "Scream 7". Plus que jamais, l'avenir de la saga horrifique créée par Wes Craven semble très compromis.

Jenna Ortega n'est plus dans Scream 7

Après le départ de Melissa Barrera de Scream 7, renvoyée de la saga après ses déclarations controversées sur le conflit entre Israël et le Hamas, le futur de la saga Scream est apparu plus que jamais incertain. Il pourrait bien être maintenant définitivement compromis, avec le départ de l'autre star de Scream 6 : Jenna Ortega.

Scream 6 ©Paramount Pictures

Dans Scream 6, sorti en mars 2023 et suite directe de Scream sorti en 2022, les deux actrices incarnaient les soeurs Tara et Sam Carpenter. S'il a connu un succès honorable au box-office mondial, les critiques se sont montrées mitigées. Soulignant notamment que la saga n'avait plus grand chose à raconter. Maintenant, sans ses deux nouvelles actrices principales - et Neve Campbell ayant par ailleurs refusé de revenir pour un désaccord financier -, difficile d'imaginer comment Scream 7 va pouvoir rester un projet attractif, pour l'industrie hollywoodienne comme pour le public.

Un conflit d'agendas

Annoncé au lendemain du renvoi de Melissa Barrera, le renoncement de Jenna Ortega n'en est cependant pas une conséquence. En effet, comme confirmé par Variety, la disponibilité de l'actrice américaine âgée de 21 ans pour le tournage de Scream 7 était en question depuis plusieurs mois, avant que la grève SAG-AFTRA ne débute.

En cause, les dates de tournage de la saison 2 de la série Netflix Mercredi qui seraient entrées en conflit avec celles de Scream 7. Par ailleurs, le tournage de Beetlejuice 2, réalisé par Tim Burton et dans lequel elle incarne la fille de Lydia (Winona Ryder), doit aussi reprendre son tournage pour quelques jours, après l'interruption occasionnée par la grève.

Sur X, anciennement Twitter, le réalisateur Christopher Landon, jusque-là attaché à la mise en scène de Scream 7, a ainsi réagi avec tristesse au renvoi de Melissa Barrera, avant d'effacer son post.

Tout est nul. Arrêtez d'hurler. Ce n'était pas ma décision.

Christopher Landon

Avec le départ de Jenna Ortega, le réalisateur comme les producteurs doivent maintenant se poser la question de savoir si le projet doit être poursuivi, ou abandonné.