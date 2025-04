Minecraft : le film explose un record au box-office !

Depuis les nombreuses critiques sur sa première bande-annonce, il y avait de quoi être inquiet pour "Minecraft" avant sa sortie. Pourtant, le long-métrage a réussi un très gros démarrage.

Minecraft déjoue les pronostics

Les chiffres du box-office nous offrent parfois des surprises de taille. Minecraft vient d’en faire la démonstration. Car avant la sortie du long-métrage, les studios l’ayant produit, Warner Bros. et Legendary Pictures, avaient de quoi être pessimistes sur la future popularité du film.

À la sortie de sa première bande-annonce en septembre 2024, Minecraft avait été ridiculisé en ligne. De nombreux fans avaient dénoncé les images dévoilées. Ce qui laissait penser que le long-métrage basé sur le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps n’allait pas être très bien reçu à sa sortie. Pourtant, il a largement dépassé les attentes, et a même signé un démarrage historique.

Un démarrage historique !

The Hollywood Reporter nous apprend que Minecraft a largement surpassé les estimations des experts pour ses débuts dans les salles. En un week-end, il a récolté 157 millions de dollars en Amérique du Nord ! Il a ainsi explosé le record du meilleur démarrage pour un film adapté d’un jeu vidéo, passant devant Super Mario Bros., le film, qui avait récolté 146,4 millions de dollars sur la même période en 2023.

Minecraft a également réussi un bon démarrage à l’international. Il cumule déjà 144 millions de dollars de recettes en-dehors de l’Amérique du Nord, pour un total de 301 millions dans le monde. Le long-métrage a aussi signé le meilleur démarrage de l’année. Et il a permis à Warner Bros. de réussir le meilleur samedi de son histoire (non ajusté à l’inflation), avec 60 millions de dollars récoltés en une seule journée.

Un carton parmi les jeunes spectateurs

Afin de signer un tel démarrage, Minecraft a réussi à convaincre le public qu’il visait. Car le film a fait un carton parmi les jeunes spectateurs. D’après un sondage relayé par The New York Times, les personnages âgées de 18 à 24 ans ont représenté environ 43% des spectateurs ayant acheté un billet. Soit la plus grosse partie du public ayant été voir le film.

Derrière eux, les adolescents de 13 à 17 ans ont représenté 35% du public ayant été voir le long-métrage de Jared Hess. Minecraft a aussi attiré un grand nombre de familles dans les salles. Il aura donc réussi un lancement tonitruant malgré les estimations peu encourageantes avant sa sortie.