Minecraft : très bonne nouvelle si vous avez aimé le film !

Suite au carton surprise de "Minecraft", qui a battu un record pour son premier week-end dans les salles, Warner Bros. ne s’est pas demandé longtemps si une suite valait la peine d’être lancée.

Minecraft continuer d’engranger au box-office

Sorti le 2 avril dernier en France, Minecraft est l’adaptation du jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Le film suit quatre personnages qui tentent de rentrer chez eux après avoir été projetés dans un monde cubique qui se développe grâce à l’imagination. Alors que l’on pouvait s’attendre à un flop, le long-métrage réalisé par Jared Hess a finalement démarré très fort au box-office.

Comme expliqué il y a plusieurs jours, Minecraft a même facilement battu un record quelques jours après sa sortie. Pour son deuxième week-end dans les salles, il a encore attiré un très grand nombre de spectateurs. Variety rapporte qu’il a récolté 80 millions de dollars durant ce laps de temps. Soit un énorme score pour un film sur son deuxième week-end d’exploitation.

Une suite est déjà en préparation !

La popularité du long-métrage avec Jason Momoa et Jack Black est donc incontestable. Et devant un tel constat, Warner va bientôt enclencher la suite. Au cours d’une interview avec Deadline, Mike De Luca et Pam Abdy, deux des boss du studio, ont révélé qu’ils allaient bientôt lancer le développement de Minecraft 2 :

C’est imminent. L’encre n’est peut-être pas encore sèche sur les contrats, mais elle le sera de façon imminente.

Warner Bros. n’aura donc pas attendu longtemps avant de préparer Minecraft 2. Mais la décision du studio n’est pas surprenante puisqu’étant donné les très bons chiffres du premier au box-office, le second a de très bonnes chances de devenir à son tour un carton.

Jusqu’où ira le premier film ?

Mike De Luca et Pam Abdy n’ont en revanche rien révélé d’autres sur Minecraft 2. Parmi les points d’interrogation de cette suite, on ne sait donc pas si celle-ci sera portée par le même casting. On peut toutefois imaginer qu’au moins certains des acteurs du premier film reprendront leur rôle. Dont Jack Black, l’interprète de Steve.

Aucune date n’a été annoncée pour Minecraft 2. Mais il est presque certain que celui-ci ne sera pas dévoilé avant 2027. Avant cela, on verra jusqu’où le premier film ira en termes de revenus au box-office mondial. D’après Variety, son total mondial s’élève pour le moment à 550 millions de dollars.