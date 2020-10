Minuit dans l'Univers : un trailer pour le film de science-fiction de et avec George Clooney

George Clooney, en vieux fou fasciné par les étoiles, étonne dans la bande-annonce de "Minuit dans l'Univers", un film de science-fiction pas comme les autres à découvrir sur Netflix le 23 décembre.

Minuit dans l'Univers : caméra vers le ciel

Il y a des films de science-fiction qui, plus que par leurs effets spéciaux, marquent par leurs histoires et leurs ambiances. On pense à l'extraordinaire Interstellar. On songe également à Gravity, un film dans lequel nous retrouvions George Clooney qui joue et réalise Minuit dans l'Univers, un long-métrage qui pourra peut-être bientôt rejoindre cette liste de bijoux de SF.

Le comédien y campe Augustin, un brillant astronome, en mission dans l'Arctique lorsque sa base est évacuée en 2049. Les militaires rapatrient ses collègues, mais lui refuse de quitter l'Observatoire. Se moquant de la nature du danger, il veut finir ses jours ici, les yeux tournés vers le ciel et les étoiles. Une rencontre avec une fillette de huit ans va finalement changer ses plans. Il essaie de reprendre contact avec le monde pour la sauver, mais toutes ses tentatives échouent.

A 750 millions de kilomètres de lui, Sully (Felicity Jones), une jeune astronaute, quitte Jupiter pour regagner la Terre avec son équipage. Alors qu'elle perd tout contact avec Houston, Augustin capte son appel. Au fil des échanges, ils vont se découvrir et se rapprocher, malgré l'immensité qui les sépare.

Autour de ces deux personnages, nous retrouverons Kyle Chandler, David Oyelowo, Demián Bichir, Tiffany Boone, Caoilinn Springall, Sophie Rundle et Ethan Peck. Adapté du roman Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton, le long-métrage est écrit par Mark L. Smith, scénariste de The Revenant.

Dans l'espace, on vous entendra murmurer

Nous découvrons dans la bande-annonce de Minuit dans l'Univers un George Clooney très fatigué. Il faut dire que le personnage est censé avoir 70 ans alors que l'acteur n'en a que 59. L'Américain a donc tout fait pour se vieillir. Il s'est même rasé le crâne un peu n'importe comment exprès. Durant les premières prises, il a même confié à nos confrères de Vanity Fair que certains membres de l'équipe ne le reconnaissaient pas.

Dans ces nouvelles images, nous apprenons que quelque chose s'est passée et s'est répandue dans le monde, jusqu'à faire disparaître l'humanité. Augustin en parle en disant que tout a commencé par une erreur. La bande-annonce toute en douceur confirme le thème du film qui se focalise plus sur les rapports humains que les explosions d'astéroïdes. De quoi y voir des nominations aux Oscars ? C'est de l'ordre du possible.

George Clooney, acteur en péril ?

Sur les 10 dernières années, George Clooney a tourné dans plus de publicités Nespresso que de films ! True story ! En dehors de ses propres films, l'acteur n'a tourné que 6 films sur la décennie en cours. Quand on voit la liste des réalisateurs qui ont eu l'honneur de le diriger, on peut aussi penser que l'acteur est peut-être plus exigeant sur ses choix. Les frères Cohen pour Ave, César, Alexander Payne pour The Descendants, Alfonso Cuarón pour Gravity, Brad Bird pour A la poursuite de demain, Jodie Foster pour Money Monster. OK, le tableau de chasse est pas mal du tout, mais ce dernier rôle chez Foster date de 2016.

George Clooney dans "Money Monster"

Il n'est plus apparu dans un long-métrage depuis et fera donc son grand retour avec Minuit dans l'Univers. L'acteur semble dernièrement plus intéressé par la réalisation, que ce soit sur grand ou petit écran. Ses œuvres soufflent le chaud et le froid sur le public et les critiques. Si Monuments Men et Les marches du pouvoir ont été plutôt appréciés, ce fut un peu moins le cas pour son Bienvenue à Suburbicon. Sur petit écran, l'Américain s'est dernièrement fait les dents sur la très réussie Catch-22 qu'il a produite et pour laquelle il a réalisé 2 épisodes. Clooney n'a pour l'instant aucun nouveau projet d'annoncé. Pour mieux revenir en force à l'écran ? On l'espère.

Minuit dans l'Univers sera disponible sur Netflix le 23 décembre.