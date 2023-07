Miraculous : le film fait un démarrage tonitruant en France

Le phénomène "Miraculous" a atteint les salles obscures ! Sorti le 5 juillet dernier, le film a réalisé un démarrage tonitruant dans l'Hexagone. Et ça n'est que le début !

Miraculous : de la série au grand écran

Débutée en 2015, la série Miraculous raconte l'histoire captivante de deux adolescents parisiens, Marinette Dupain-Cheng et Adrien Agreste, qui se transforment en super-héros, Ladybug et Chat Noir, pour protéger leur ville des forces du mal. Créée par Thomas Astruc et produite par Jérémy Zag, cette série animée franco-coréo-japonaise a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs grâce à son mélange unique d'action, de romance et de mystère.

L'intrigue tourne autour des Miraculous, des bijoux magiques qui confèrent des pouvoirs spéciaux à ceux qui les portent. Ladybug et Chat Noir doivent affronter les akumas, des papillons maléfiques qui transforment les personnes en supervilains. En quelques années, Miraculous est devenue un véritable phénomène mondial, suscitant une énorme popularité auprès des enfants, des adolescents et même des adultes. Avec son mélange d'aventure, de fantastique et de messages positifs, la série a créé une communauté de fans fervents qui attendent avec impatience chaque nouvel épisode. Alors que la saison 5 vient de s'achever, le premier film de cinéma adaptée du show, vient de sortir en France. Et il a démarré sur les chapeaux de roue !

Miraculous le film © SND

Un démarrage record

Le film Miraculous réalisé par Jérémy Zag (le producteur de la série) est la première pierre à l'édifice de l'univers étendu consacré au show. Ainsi, il ne s'agit ni d'un préquel, ni d'une suite à la série, mais bien d'un projet inédit, racontant d'une manière différente et plus condensée, les aventures de Ladybug et Chat Noir.

Doté d'un budget de 80 millions d'euros, et d'une diffusion partout dans le monde grâce à Netflix, le long-métrage musical est sorti dans les salles obscures en France ce mercredi 5 juillet. Avec plus de 300 000 entrées cumulées lors de son premier jour d'exploitation, il a tout simplement réalisé le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation français. Avec les vacances en ligne de mire, il est promis à une belle carrière dans les salles obscures.