Miraculous : où se situe le film par rapport à la série ?

Le film "Miraculous" est au cinéma ce mercredi 5 juillet. On retrouve pour la première fois les aventures de Ladybug et Chat Noir sur grand écran. Mais où se situe le film par rapport à la série ? Le réalisateur Jérémy Zag nous a répondu.

Miraculous le film : Ladybug et Chat Noir au cinéma

La série Miraculous connaît depuis 2015 un immense succès à travers le monde. Cette co-production franco-coréo-japonaise créée par Thomas Astruc et Jérémy Zag raconte les aventures de Marinette, une jeune collégienne parisienne, et de son ami Adrien, qui ont la faculté de se transformer en super-héros à la moindre menace grâce à des bijoux ancestraux. Leurs alter égos se prénomment Ladybug et Chat Noir. Même s'ils font équipe pour protéger la ville de Paris contre la menace venue de leur ennemi Le Papillon qui cherche aussi à mettre la main sur les bijoux magiques, ils ignorent leur véritable identité.

Alors que la saison 5 de la série est arrivée à son terme, le premier film de cinéma consacré à Ladybug et Chat Noir est arrivé sur les écrans ce mercredi 5 juillet. Mis en scène par Jérémy Zag, il reprend la trame de la série en condensant cependant les événements de la première saison. En outre, il s'agit d'une comédie musicale, avec de nombreux moments chantés par les deux jeunes héros.

Marinette et Adrien alias Ladybug et Chat Noir - Miraculous le film © SND

Où se situe le film par rapport à la série ? Jéremy Zag nous répond

Si vous êtes spectateur de la série, ou au contraire, que vous n'avez jamais entendu parler de Miraculous, pas de panique ! Le film n'est ni une suite, ni un préquel au show original. Il s'agit plutôt d'un univers étendu, comme nous l'a confié Jérémy Zag :

C’est un verse. Tout ce qui m’importait c’était que les enfants puissent inviter leurs parents, et leurs amis à aller voir le film. On a fait en sorte qu’il puisse découvrir l’univers à travers un truc très simple d’1h30, mais dans lequel on traite quand même 9 personnages : Marinette, Ladybug, Adrien, Chat Noir, trois génies, Papillon, Gabriel. Je voulais qu’en une heure et demi n’importe qui puisse plonger dans cet univers, et comprenne le jeu du chassé-croisé. Il fallait que ça soit une capsule.

Et d'ajouter :