Miss Peregrine sur Netflix : pourquoi la suite du film n'a jamais vu le jour ?

Sorti en 2016, le film "Miss Peregrine et les enfants particuliers" de Tim Burton n'a jamais eu de suite. On revient sur les explications, mais aussi sur ce qu'on aurait pu voir dans ce "Miss Peregrine 2". Le long-métrage est dispo sur Netflix France.

Miss Peregrine : du roman au film

En octobre 2016, le film Miss Peregrine et les enfants particuliers réalisé par Tim Burton sort au cinéma. Adapté du premier roman de la saga Miss Peregrine imaginée par Ransom Riggs, il s'intéresse à l'histoire de Jacob, un jeune homme qui découvre, à la mort de son grand-père, des indices sur l'existence d'un monde mystérieux empreint de magie : la maison de Miss Peregrine, et des enfants particuliers. Ce lieu, tenu par une gouvernante qui a la particularité de pouvoir se transformer en oiseau, est rempli par des résidents qui ont tous une particularité et d'étranges pouvoirs.

Ces enfants, protégés et isolés du reste du monde, vivent dans une boucle temporelle, leur permettant de revivre le même jour encore et encore. Jacob, intrigué par ces révélations, se lance dans une aventure pour découvrir la vérité derrière ces mystères. Au fil de son périple, il se lie d'amitié avec ces enfants et découvre que, tout comme eux, il possède lui aussi un pouvoir particulier. Ensemble, ils devront faire face à des ennemis redoutables et protéger leur sanctuaire.

Au casting du film, on retrouve Eva Green dans le rôle de Miss Peregrine, et Asa Butterfield dans la peau de Jacob. À leurs côtés, on peut également citer Samuel L. Jackson, Ella Purnell, Judi Dench ou encore Allison Janney.

Mais où est donc Miss Peregrine 2 ?

Comme rappelé au début de cet article, le film Miss Peregrine de Tim Burton est adapté du premier tome de la saga de l'auteur Ransom Riggs, qui compte au total cinq romans. Comme pour d'autres sagas fantastiques destinées à un jeune public, on aurait pu imaginer que d'autres films suivraient, mais ça n'a pas été le cas. Plusieurs éléments peuvent expliquer pourquoi il n'y a ainsi jamais eu de Miss Peregrine 2 au cinéma, malgré des retours plutôt positifs, de la part du public et des professionnels.

Sur le plan financier, le film a certes rapporté près du double de son coût de production (296 millions de dollars au box-office mondial), mais ce chiffre, bien que respectable, n'a pas atteint les standards hollywoodiens pour garantir une suite. Le démarrage au box-office, bien qu'au-dessus des prévisions (29 millions de dollars), n'a pas été à la hauteur des attentes compte tenu du budget conséquent du film. Un démarrage solide est souvent un indicateur clé pour les studios lorsqu'ils envisagent de développer une franchise (à titre de comparaison, on estime un démarrage tonitruant aux alentours de 100 millions de dollars).

Enfin, un facteur externe majeur a été le rachat de la 20th Century Fox par Disney en 2019. Ce rachat a pu entraîner une réévaluation complète des projets en cours et des futures productions. Avec de nouvelles priorités et une nouvelle direction, il est possible que la décision de ne pas poursuivre la franchise Miss Peregrine ait été influencée par ce changement majeur dans le paysage cinématographique.

Ce qu'on aurait pu voir dans Miss Peregrine 2

Si, comme pour le premier volet, Miss Peregrine 2 avait suivi la trame narrative des romans de Ransom Riggs, on aurait retrouvé Jacob et Emma à Londres, alors qu'ils partent à la recherche de leurs amis particuliers, enlevés par les Estres. Dans cette autre boucle temporelle où règne la loi du plus fort, ils seraient tombés sur de puissants ennemis. Après cette épreuve, Jacob devait faire un choix entre repartir auprès de ses parents ou rester avec ses amis particuliers et retrouver Miss Peregrine.