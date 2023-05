Mission Cléopâtre de retour au cinéma cet été dans une version inédite

"Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre", l’immense classique d’Alain Chabat, s’apprête à ressortir dans les salles obscures le 5 juillet prochain. Une ressortie accompagnée d’une surprise de taille !

Astérix et Obélix – Mission Cléopâtre : le classique des classiques du cinéma français

C’est LE film qui met tous les français d’accord (ou presque). Réalisé par Alain Chabat en 2001, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est l’un des plus grands classiques du cinéma français.

Comédie culte, le film est toujours considéré aujourd’hui comme la meilleure adaptation du petit gaulois. Emmené par un casting de dingue notamment composé de Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Gérard Darmon, Monica Bellucci, Claude Rich, Edouard Baer, Dieudonné, Isabelle Nanty, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre a attiré près de quinze millions de spectateurs dans les salles. Soit le onzième plus gros succès de tous les temps au box-office.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre © Pathé Films

Alors que les deux célèbres gaulois étaient récemment de retour sur grand écran à travers Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Cannet, ils vont également revenir le 5 juillet prochain dans les salles obscures. Il faut dire que L’Empire du Milieu, sorti le 1er février dernier, a reçu des critiques désastreuses, de la part de la presse comme des spectateurs. La ressortie du film d’Alain Chabat va donc permettre de remettre les pendules à l’heure.

Une surprise de taille

Si Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ressort dans les cinémas français, c’est pour présenter une version restaurée, en 4K HDR. Il comprendra également des scènes inédites ajoutées au montage, dont le mythique monologue du scribe Otis que l’on pourra découvrir intégralement.

Ce fameux monologue de Edouard Baer durait 50 secondes dans le montage initial. Les fans pourront donc être témoins de l’improvisation du comédien dans son intégralité, d’une durée de 1 minute et 20 secondes. Soit 30 secondes de plus de plaisir. Une séquence qui se termine par un fou rire de Christian Clavier (Astérix) et Gérard Depardieu (Obélix).

On se donne donc rendez-vous le 5 juillet prochain dans les salles obscures pour (re)découvrir le meilleur film adapté des bandes dessinées de René Goscinny et Albert Uderzo :