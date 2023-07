Mission Cléopâtre en 4K : faut-il rester après le générique ?

La comédie culte d'Alain Chabat "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" est de retour au cinéma en 4K. Faut-il rester après le générique pour avoir droit à des surprises ? On vous dit tout !

Astérix et Obélix Mission Cléopâtre : le retour

Sorti en 2002, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre réalisé par Alain Chabat est sans conteste un des films comiques les plus cultes du cinéma français. Le long-métrage met en scène les célèbres héros gaulois, Astérix et Obélix, alors qu'ils se lancent dans une mission pour aider la reine Cléopâtre à construire un palais en seulement trois mois, afin de prouver la grandeur de la civilisation égyptienne.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre © Pathé Films

On retrouve un casting exceptionnel notamment composé de Christian Clavier dans le rôle d'Astérix, Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, et de nombreux autres comédiens tels que Monica Bellucci, Jamel Debbouze, et Alain Chabat lui-même dans le rôle de Jules César.

À sa sortie, Mission Cléopâtre a rencontré un immense succès auprès du public français. Il est devenu le onzième plus grand succès au box-office français de tous les temps, attirant plus de 14 millions de spectateurs en salles. Le film a notamment été acclamé pour son humour décalé et ses scènes cultes. Il est encore à ce jour le plus grand succès au cinéma d'une adaptation de la bande dessinée culte.

21 ans après sa sortie, la comédie a eu droit à une seconde jeunesse avec une restauration 4K HDR. Cette nouvelle version supervisée par Alain Chabat est ressortie dans les salles de cinéma française ce mercredi 5 juillet.

Faut-il rester après le générique ?

En plus d'une image complètement retravaillée, Alain Chabat avait promis aux spectateurs qu'il y aurait des "surprises". Alors, faut-il rester jusqu'au bout du générique pour en avoir, comme pour les films Marvel ? Il semble bien que oui !

Comme relaté par nos confrères du Parisien, deux cadeaux se cachent bien après le générique. En plus d'une apparition d'Alain Chabat qui annonce ces fameux bonus, il y a une scène coupée mettant en scène Omar Sy et Fred Testot dans la peau de peintres débattant de l'orthographe et de la grammaire des hiéroglyphes.Puis la séquence du monologue d'Otis dans son intégralité, suivie d'un extrait d'une autre prise de cette scène culte. Soit environ 3min de plaisir en plus. Il faut néanmoins noter que ces deux bonus étaient déjà présents dans l'édition DVD du film.