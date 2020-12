Mission Impossible 2 : retour sur la scène culte pendant laquelle Tom Cruise a risqué son œil

L’un des plans les plus mémorables de "Mission : Impossible 2" peut être vu lors du combat final entre Ethan Hunt et Sean Ambrose. Et, comme pour tous les autres films de la saga, Tom Cruise a tenu à réaliser cette cascade sans trucage.

Ethan Hunt face à la Chimère dans Mission : Impossible 2

Quatre ans après être apparu pour la première fois au cinéma, Ethan Hunt est de retour en 2000 dans Mission : Impossible 2. Cette fois, l’agent de l’IMF doit retrouver un ancien collègue, Sean Ambrose, qui est devenu un criminel et a volé la Chimère, un virus qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques s’il venait à être lâché dans la nature. Pour retrouver l’ancien agent, Ethan est chargé d’approcher son ex-petite amie, Nyah Hall, une voleuse de haut vol…

Comme pour toutes les suites de la saga jusqu’au cinquième film, le réalisateur de Mission : Impossible 2 change par rapport à celui du précédent opus. C’est cette fois John Woo qui met en boîte les nouvelles aventures d’Ethan Hunt et des agents de l’IMF. Tom Cruise revient y jouer le principal protagoniste, tandis que Nyah Hall y est incarnée par Thandie Newton. Ving Rhames revient aussi dans le rôle de Luther tandis que Dougray Scott prête ses traits à Sean Ambrose, et que le bras droit de ce dernier, Hugh Stamp, est interprété par Richard Roxburgh.

Tom Cruise a demandé lui-même à jouer la scène du couteau sans trucage

L’un des plans les plus marquants de Mission : Impossible 2 peut être vu vers la fin du film. Lors du combat final entre Ethan Hunt et Sean Ambrose, l’agent de l’IMF perd presque un œil lorsque son ancien collègue, se jette sur lui avec un couteau. Le personnage incarné par Tom Cruise parvient à arrêter le geste d’Ambrose au dernier moment, et la lame du couteau stoppe sa trajectoire à seulement quelques millimètres du visage d’Ethan. Et si vous pensiez que des effets spéciaux ou même un simple faux couteau avait été utilisé dans la scène, ce serait mal connaître Tom Cruise.

Mission : Impossible 2 © Paramount Pictures

L’acteur a pris l’habitude dès le premier film de la saga de réaliser lui-même ses cascades sans trucage. C’est ainsi le cas au début de M:I 2, lorsqu’il escalade une falaise à flanc de montagne. Et pendant le combat avec Dougray Scott, l’acteur a insisté auprès de John Woo pour que le couteau soit filmé le plus près possible de son œil, alors que le réalisateur se serait contenté d’avoir un plan dans lequel l’arme l’aurait seulement approché sans le mettre en danger. Pour assurer la sécurité de Cruise, qui tenait donc absolument à ce que le couteau se rapproche le plus possible de son œil, les équipes du film ont construit un appareil reliant le couteau à un câble qui le stoppait à moins de 2 centimètres du visage de l'acteur.

Mission : Impossible 2 © Paramount Pictures

L’acteur a ensuite demandé à la doublure qui tiendrait le couteau dans la scène d’essayer de le frapper avec « aussi fort qu’il le pouvait », dans le souci de rendre la séquence la plus réaliste possible. Malgré les réticences de l’homme en question, nerveux à l’idée de faire la cascade selon Cruise lui-même, il s’est exécuté. En regardant la scène, on peut ainsi voir le couteau trembler près de l’œil de l’acteur. Le moment n’est pas feint, mais est en fait dû au fait que la doublure essayait réellement de frapper Cruise avec le couteau aussi fort qu’il le pouvait, et en était empêché par le câble relié à l’arme. Malgré les précautions prises, tout problème avec le câble ou faux mouvement de la part de Cruise aurait donc pu avoir de graves conséquences.