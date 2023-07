Mission Impossible 7 : le film devait débuter de manière très différente

Dans "Mission Impossible, Dead Reckoning Partie 1", certaines scènes devaient nous montrer Tom Cruise plus jeune grâce au rajeunissement numérique. Mais le réalisateur du long-métrage a finalement décidé de ne pas incorporer ces scènes dans le film.

Mission: Impossible, Dead Reckoning, le retour en force d’Ethan Hunt

Après le gros carton de Fallout, la saga Mission Impossible est de retour dans les salles françaises depuis ce mercredi 12 juillet avec Dead Reckoning Partie 1. Cette fois, Ethan et ses amis sont à la poursuite d’une redoutable nouvelle arme. Leur but est de la retrouver avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. S’ils échouent, ils mettront en danger le monde entier. Ethan devra donc tout faire pour empêcher son mystérieux nouvel ennemi d’atteindre son but, même si cela doit coûter la vie à ceux qu’il aime.

Tom Cruise - Mission Impossible 7 ©Paramount Pictures

Pour écrire et mettre en scène Mission Impossible 7, la Paramount a de nouveau fait confiance à Christopher McQuarrie. Il faut dire que ce dernier adore collaborer avec Tom Cruise, et les deux hommes avaient déjà imaginé des scènes mémorables pour les précédents films de la saga. Ils ont réitéré cela dans Dead Reckoning, avec plusieurs séquences marquantes.

Avant la sortie du long-métrage, les journalistes qui avaient déjà pu le découvrir l’avaient d’ailleurs encensé. On peut donc penser que McQuarrie et Cruise ont réussi leur pari et que leur film sera un nouveau carton en salles. Pourtant, le long-métrage aurait pu être différent.

Tom Cruise devait être rajeuni numériquement, mais…

Pour la promotion de Mission Impossible 7, McQuarrie a donné une interview à Games Radar+. Et il a révélé qu’il avait changé d’avis sur certaines parties du film en cours de production. À l’origine, le film devait s’ouvrir sur une séquence prenant place en 1989. Des flash-backs avaient aussi été envisagés.

Pour cela, l’équipe technique a rajeuni numériquement Tom Cruise. Mais McQuarrie a finalement décidé d’abandonner ces séquences. Car voir l’acteur plus jeune sur les scènes en question le distrayait de l’histoire qu’il essayait de raconter :

Je n’arrêtais pas de dire, ‘Ce rajeunissement est vraiment bien’, ou ‘Ce rajeunissement n’est pas si réussi.’ Je ne suivais pas l’histoire. J’étais tellement distrait par le fait qu’un acteur que je connaissais depuis très longtemps était maintenant une jeune personne.

Pour ne pas que le public soit aussi distrait que lui, le réalisateur a donc décidé d’abandonner l’idée du rajeunissement (même si un flash-back est bien présent pour évoquer le passé d'Ethan, mais sans montrer le visage de Tom Cruise). Un choix qui s’accorde d’ailleurs avec l’identité de la saga, puisque Tom Cruise a toujours promu les cascades physiques plutôt que l’usage outrancier d’effets numérique dans les Mission Impossible.

Pour autant, McQuarrie n’exclut pas de revisiter cette idée à l’avenir. Car il précise qu’en ayant travaillé sur le sujet, il pense avoir « trouvé la formule » pour réussir le rajeunissement numérique. Il pourrait donc l’utiliser dans au moins l’un de ses futurs films. Voire même le prochain Mission Impossible.