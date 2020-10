Mission Impossible 7 : l'incroyable vidéo du tournage

On a déjà eu vent de quelques scènes spectaculaires qui vont se trouver dans "Mission Impossible 7". Des nouvelles images du tournage montrent l'équipe en action dans une situation très délicate. Tom Cruise va cette fois se bastonner sur le toit d'un train.

La saga Mission Impossible a encore de beaux jours devant elle

Christopher McQuarrie a rempilé pour signer deux nouveaux épisodes de Mission : Impossible. Son entente avec Tom Cruise est beaucoup trop bonne pour qu'un changement soit envisagé. Les productions vont s'effectuer à la suite l'une de l'autre mais on ne sait toujours pas ce que les scénarios nous réservent. Les visages connus de Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson. Vanessa Kirby et Angela Bassett sont tous de retour, accompagnés par les recrues Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales.

Mission : Impossible 7 avait entamé son tournage avant le début de la crise mais n'a pas pu être épargné par un arrêt forcé. L'équipe a repris son travail depuis un petit bout de temps et espère boucler tout ce qui doit l'être afin de sortir le film le 17 novembre 2021 dans nos salles.

Tom Cruise sur un train en marche

Vous savez pourquoi vous payer quand vous prenez une place pour un film Mission : Impossible. La franchise est devenue une référence dans le cinéma d'action, avec des scènes qui osent des situations improbables. En plus de ça, la star Tom Cruise tient à faire ses cascades. On adore découvrir les scènes en sachant qu'il a lui-même donné de sa personne. On adore encore plus découvrir les images du tournage qui prouvent qu'il n'y a pas tromperie sur la marchandise.

Lors des prises de vue qui se déroulent en Norvège, des locaux ont pu capturer un instant insolite où l'équipe du film est installée sur le toit d'un train en mouvement, après avoir filmé ce qui devait l'être. Alors que le commun des mortels serait en stress total dans une telle situation, eux vivent ça en toute décontraction.

Le réalisateur a aussi publié sur son compte Instagram une photo de cette fameuse scène, du côté de la caméra. On peut ainsi apercevoir un plan qui risque de finir dans ce septième opus. Tom Cruise est en train de se battre avec une personne qu'on ne peut identifier, pendant qu'un opérateur filme le duel :

La Norvège fournit des décors qui vont compter dans le film. Il y a quelques semaines, nous avions eu d'autres images sur lesquelles Tom Cruise sautait en moto d'un pont en construction, avant d'ouvrir un parachute dans les airs. Cette scène et celle du train devraient se situer à peu près au même endroit dans le déroulement du scénario.